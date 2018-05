Lebensgefährliche Verletzungen hat sich eine 59-jährige Fahrradfahrerin am Dienstag gegen 17.10 Uhr auf der Sattlerstraße in Nendingen zugezogen. Sie fuhr bei Starkregen in Richtung Bräunisbergstraße und prallte gegen einen am Straßenrand geparkten Lastwagen. Durch die Kollision und den Sturz zog sie sich schwere Kopfverletzungen zu.