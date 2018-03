Der VfL Nendingen ist gut aufgestellt und hat bei seiner Jahreshauptversammlung im Vereinsheim auf dem „Häldele“ alle zur Wahl anstehenden Positionen besetzen können. Auch die Vorsitzenden Stephan Seidl (Geschäftsführung) und Michael Saile (Wirtschaft und Anlagen) wurden einstimmig wiedergewählt.

Im vergangenen Jahr gab es für den Verein eine Satzungsänderung mit Umstrukturierung der bisherigen Organisation. Diese sei, so der Vorstandsprecher Gerald Burandt in seinem Jahresrückblick nach anfänglichen Schwierigkeiten gelungen. Daran hätten die engagierten Mitarbeiter im Vorstand, Ausschuss und in den Abteilungen großen Anteil. Mit 538 Mitgliedern sei diese Zahl konstant geblieben.

Schriftführer Leon Redle ergänzte den Jahresbericht mit vielen Details die das rege Vereinsleben aufzeigten. Armin Senger, Vorsitzender Fußball, berichtete über die aktiven Mannschaften und über fünf neue Spielerzugänge. Die Jugendleiter Michael Knoche und Matthias Reichle schilderten die Arbeit mit 110 Kindern im Nachwuchsbereich. Sie verwiesen in diesem Zusammenhang auf die gute Zusammenarbeit im Bereich der A-B-und C-Jugend mit den Nachbarvereinen im JFV Oberes Donautal. Michael Streng informierte über die Fußball-AH-Abteilung.

Der Vorstand Ski, Denis Braun, berichtete über die zahlreichen Aktivitäten rund um die Skihütte mit Skihang. Skischule, Skikurse, Gymnastik und Ausfahrten mit großen Teilnehmerzahlen. Sie und der erfolgreiche Ski-Bazar prägten das Abteilungsgeschehen.

Über zufriedenstellende Finanzen berichteten Stephan Seidl (Hauptkasse) und Michael Würthner (Wirtschaftskasse). Dem Entlastungsantrag von Franz Schilling wurde einstimmig entsprochen. Bei den anschließenden Wahlen wurden Leon Redle als Schriftführer und Manfred Braun und Michael Würthner als Wirtschaftsführer einstimmig wiedergewählt. Dem Ausschuss gehören an: Dirk Jakobi, Tobias Seifried, Philipp Senger, Benjamin Wille. Auch die bisherigen Kassenprüfer wurden bestätigt.

Im Ausblick kündigte Vorstandsprecher Gerald Burandt an, dass am 16. Juni im Sportgelände „Häldele“ ein „Bobby-Car-Rennen“ veranstaltet werde. Das traditionelle Sportwochenende mit Elfmeterschießen, Jugend- und Aktiven-Turnier werde im Juli ausgerichtet. Beim Ortschaftsrat und bei der Stadt habe der VfL den Bau eines Kunstrasenplatzes beantragt.

Auch mit der Sanierung der Sanitäranlagen im Vereinsheim könne dank der guten Kassenlage in diesem Jahr gestartet werden.