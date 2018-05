Die närrischen Tage sind am Samstag durch die Nendinger Hanauken im Tuttlinger Stadtteil eingeläutet worden. Rund 30 Hästräger als Hansele und Grasweible gingen durch den Ort und boten von Haus zu Haus eine neue Auflage des närrischen Hanaukenblattes der Narrenzunft an.

750 Exemplare hat die Narrenzunft aufgelegt. Das beliebte Ratsch-, Tag- und Schnädderblatt erzählt wieder viele Geschichten und Anekdoten. Humorvoll wurden in Reim und Prosa die besonderen närrischen Ereignisse, vom Hebsack bis zum Schoren auf die Schippe genommen.

Weiterer Fahrplan

Die närrischen Tage in Nendingen gehen am Schmotzigen weiter: Um 9 Uhr werden die Kindergärten durch die Zunfträte befreit, um 10.30 Uhr wird der Narrenbaum eingeholt. Anschließend ist Schülerbefreiung in der Donauschule. Um 19 Uhr ist Sternmarsch aus fünf Richtungen zum Latschari, und Narrenbaumstellen. Im Anschluss ist Rathausbesetzung mit Schlüsselübergabe. Um 23 Uhr ist die Forellenwäsche im Heizerheim.

Am Freitag , 9. Februar, gibt es ab 20 Uhr den großen Hanaukenball in den Donau-Hallen. Am Samstag ist Ruhetag.

Am Sonntag, 11. Februar, beginnt um 14 Uhr ein großer Umzug durch den Ortskern. Anschließend ist Narrentreiben in der vom Männergesangverein bewirteten Donau-Halle sowie in den Lokalen.

Am Montag, 12. Februar, wird um 10 Uhr der traditionelle Narrenmarkt rund um die Schule eröffnet. Abends ist Narrentreiben und Aufsagen in den Lokalen. Am Dienstag, 13. Februar, wird um 20 Uhr der Narrenbaum gefällt.