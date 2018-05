Mit dem Hanaukenball in den vollbesetzten Donau-Hallen in Nendingen haben die Veranstalter auch dieses Jahr wieder voll und ganz den Geschmack des närrischen Publikums getroffen. Uwe Buhmann und Tim Bedon hatten für Freitagabend erneut ein unterhaltsames und kurzweiliges Programm zusammengestellt. Die beiden moderierten gekonnt die Veranstaltung.

Den Auftakt machte die Musikkapelle, die mit dem Narrenmarsch in die Halle einzog und dabei das fröhliche Narrenvolk begrüßte. Dabei wurden sie von Hansele, Grasweible und Hornstoa-Hexen begleitet. Den Start auf der Bühne legten die Hornstoa-Hexen mit einem schaurig gruseligen Hexentanz hin. Sie zeigten dazu unterschiedliche Hexen-Pyramiden.

Die Handballfrauen von der HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen (NTW) widmeten sich der Fernsehsendung „Herzblatt“ aus den 1990er-Jahren. Humorvoll und witzig zeigten sie, wie die „Picker“ ihre Kandidaten befragten. Elf „Fußball-Bueba“ des VfL Nendingen präsentierten sich selbst als „adrette und attraktive Damen“, die sich in einem amüsanten Casting für den Job als Sekretärin bewarben.

„Oli‘s Männerballett“ bestehend aus Ringern des ASV Nendingen parodierte die Musikgruppe „The Kelly Family“, die im Jahr 1980 aus Mitgliedern der Großfamilie Kelly entstanden ist. Wie sehr deren Musikstil in den Bereichen Folk, Pop und Pop-Rock weltweit bekannt und beliebt sind, unterstrich auch der große Applaus des Publikums.

Einen Angriff auf das Zwerchfell folgte mit einer Bademodenschau auf einem Laufsteg, die die Zunfträte in schicken Bademänteln, Bikinis, Anzügen und Höschen aufführten. Auch das „Team Michael“ widmete sich einem unvergesslichen Weltstar. Es rief mit tollen Beiträgen die Erfolge des amerikanischen Sängers und Entertainers Michael Jackson in Erinnerung. Danach folgten „Andi Amore und die Dunnemaidle“. Sie berichteten amüsant von einem „Mädelsabend“ und vor allem was in diesem Zusammenhang im Ort so alles passiert ist.

Nach diesen köstlichen Beiträgen gab es ein lustiges Finale aller Bühnen-Darsteller das vom singenden Rekruten-Jahrgang unterstützt wurde. Danach feierten die Narren ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden und wurden dabei bestens von den Musikanten der Kultband „Prof. Alban und die Heimleuchter“ unterhalten.