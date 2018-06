Bei den Baden-Württembergischen Seniorenmeisterschaften in der Leichtathletik ist Fritz Reichle von der LG Tuttlingen-Fridingen erfolgreich an den Start gegangen. Über 200 Meter holte er sich den Titel und über 100 Meter musste er sich nur dem Europameister Hartmut Krämer knapp geschlagen geben.

Mit 439 Leichtathleten über 30 Jahre waren diese Titelkämpfe im Stadion Festwiese in Stuttgart hervorragend besucht. Bei guten Bedingungen kam es dabei in der Altersklasse M 75 über 100 Meter zum Aufeinandertreffen der beiden Athleten, die im vergangenen Jahr die deutsche Bestenliste dieser Klasse anführten. Klarer Favorit gegen Fritz Reichle war Hartmut Krämer (DJK Käfertal-Waldhof), der in diesem Frühjahr bei der Hallen-EM in Madrid drei Goldmedaillen geholt hatte und dabei sogar mit einem neuen Europarekord auftrumpfte.

In Stuttgart konnte der Mannheimer allerdings diese überragende Form nicht ganz bestätigen und setzte sich erst nach hartem Kampf in 14,46 Sekunden knapp vor Fritz Reichle in 14,52 Sekunden durch. Das war aber für den 76-jährigen Nendinger ein Achtungserfolg, obwohl er natürlich gerne an seine Zeit von 14,11 Sekunden aus dem vergangenen Jahr herangekommen wäre. Dritter im Feld der acht Sprinter aus dem gemischten Lauf der Klassen M 70/75 wurde Diethart Reichardt ((LAG Obere Murg) in 15,66 Sekunden.

Über 200 Meter trat Krämer mit Rücksicht auf seine Vereinsstaffel nicht an, so dass sich hier Fritz Reichle in einem kontrollierten Lauf in 31,37 Sekunden den Titel sichern konnte. Mit dieser Zeit liegt er in der aktuellen deutschen Bestenliste vorläufig auf Platz zwei. Zweiter in Stuttgart wurde Klaus Manz ( DJK Stuttgart-Süd) in 32,19 Sekunden vor Hans-Jürgen Rösner (LG Strohgäu) in 36,15 Sekunden.

Die nächsten großen Bewährungsproben für die Senioren werden in vier Wochen die DM in Mönchengladbach sein, sowie dann die WM im September in Malaga.