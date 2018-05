Groß und klein haben am Samstag das Schulfest auf dem Hof der Donauschule Nendingen unter dem Motto „Singen – Tanzen – Musizieren“ gefeiert. Die Schüler hatten sich zusammen mit ihren Lehrerinnen seit Wochen eifrig vorbereitet und ernteten für ihre Vorführungen großen Applaus der vielen Besucher. Das Schulfest begann mit Liedermacher Eddi Zauberfinger, der die Kids musikalisch in Stimmung brachte. Später gab es Workshops in den Klassenzimmern, bei denen Kinder und Eltern verschiedene Instrumente basteln konnten – so etwa Klanghölzer, Schellenstäbe, Trommeln und anderes. Im Anschluss präsenterten die Kids verschiedenen Vorführungen, unter anderem mit ihren gebastelten Instrumenten und auch mit Tanzen. Die Gitarrengruppe Brohammer und ein „Froschkonzert“ eines Lehrer-Schüler-Chors bildeten den Abschluss. (