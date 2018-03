Wie gut ist Möhringens Luft?

Bleibt Möhringen weiter Luftkurort? Eine Antwort auf diese Frage sollen Messungen geben, die ein Jahr lang in Möhringen laufen. Gemessen wird Feinstaub und Grobstaub. Das erste Gerät dazu ist schon platziert – in einem Blumenbeet im Anger. Zwei weitere Geräte sollen in Kürze am Hechtplatz aufgestellt werden.

Das Prozedere ist vergleichsweise aufwändig: Jede Woche tauscht der Bauhof die Filter aus, die sich in den Geräten befinden. Die Daten der Messungen werden zudem protokolliert und an den Deutschen Wetterdienst in Freiburg zur Prüfung geschickt, erklärt Christian Karle, für die Verwaltung in den Ortsteilen zuständig. Ingesamt kostet die Prüfung 12 000 Euro. Möhringen hat seit 1972 den Status Erholungsort und muss in regelmäßigen Abständen solche Messungen machen lassen, um ihn zu behalten.