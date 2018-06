Der geplante Genossenschaftsladen in Möhringen ist am Dienstagabend erneut Thema im Möhringer Ortschaftsrat gewesen. Dabei gab es eine schlechte, aber auch gute Nachrichten.

„Mit der Interessensbekundung von 146 Haushalten, die bereit wären 259 Genossenschaftsanteile am neuen Genossenschaftsladen in Möhringen zu zeichnen, ist das Ziel nicht erreicht worden, das wir uns mit 350Anteilen gesteckt hatten“, erklärte Ortsvorsteher Herwig Klingenstein. Dennoch solle es weitergehen. Als nächster Schritt stehe nun die Gründungsversammlung an, wenn der Genossenschaftsverband einen positiven Prüfbericht erstellt habe. Daran zweifle dieser aber nicht, berichtete Dirk Hetzer.

Zu dieser Gründungsversammlung mit der Wahl eines Vorstands und Aufsichtsrats wird Dirk Hetzer in Zusammenarbeit mit der Ortsverwaltung auf Anfang Juli einladen. Dann allerdings müssten die weiteren Schritte von der Genossenschaft selbst in die Wege geleitet werden, so Herwig Klingenstein.

Ein weiteres Thema war die neue Reithalle. Auch wenn es seitens der Möhringer Ortschaftsräte noch erhebliche Bedenken über den Standort gibt, stimmten diese zu, dass der Reitverein diese im Gebiet Donau-Auen in der Möhringer-Vorstadt verwirklichen kann. Allerdings sei der Kreuzenweg tabu für den Reitsport, da dieser ein wichtiger Rad- und Wanderweg sei. Weitere Bedenken über die Ausreitmöglichkeiten, waren vom Reitverein in einem Gespräch ausgeräumt worden. Sollte die Erschließung einer Straße notwendig werden, würde dies zu Lasten des Reitvereins gehen. Zudem forderten die Ortschaftsräte, dass die 280 000 Euro, die die Stadt für den Ankauf des bisherigen Grundstücks des Reitvereins an der Jahnstraße ausgeben wird, nicht zu Lasten anderer Sportprojekte gehen dürften.

Sanierung der Brücke am Stausee

Der Leiter des Tuttlinger Tiefbauamts, Uwe Neumann, informierte das Gremium zudem noch über den Stand in Sachen Brücke am Stausee. Das komplette Holztragwerk solle nun für 29 000 Euro brutto erneuert und die Fundamente saniert werden. Allerdings werde die Brücke dieses Mal aus Lärchenholz, das langlebiger sei, hergestellt, so Neumann. Bis voraussichtlich August soll die Brücke erneuert sein. Dass vorab geklärt werde, ob eine ganz neue Brücke nicht günstiger wäre, gehe nicht, da dies vorweggenommene Verhandlungen seien, was nicht erlaubt sei. Eine Änderung der Größe etwa würde ein neues wasserrechtliches Genehmigungsverfahren erfordern, was dann zu Mehrkosten und vor allem zu einer längeren Wartezeit bis zur Fertigstellung führen würde, erläuterte Neumann auf die Fragen der Ortschaftsräte. Eine bis dahin zu realisierende provisorische Lösung, wie aus den Reihen der Zuhörer angeregt wurde, lasse sich einfach nicht umsetzen.

Der Bebauungsplan für das Baugebiet „Heuhäusle“ bei der Schule soll auf Wunsch des Ortschaftsrats noch einmal überarbeitet werden. Dabei soll die Forderung, dass zu jedem Platz zwei Stellplätze für Autos Pflicht sind, erfüllt werden. Außerdem soll so geplant werden, dass eine ökonomische Sonnennutzung möglich, aber nicht Bedingung ist.

Für den Bebauungsplanentwurf „Brühlstraße“ ist vorgesehen, dass im nördlichen Teil Gewerbe oder eine größere Wohnbebauung und auf der anderen Seite lediglich eine kleinteilige Bebauung ermöglicht werden soll.

Dem Verkauf eines Grundstücks an der Titiseestraße zu einem Preis je Quadratmeter von 125 Euro stimmten die Räte zu.

Ortschaftsrat Michael Seiberlich (CDU) forderte die Verwaltung auf, dafür zu sorgen, dass die Tafeln entlang des Historischen Pfads in Möhringen in Stand gesetzt oder erneuert und die Fußspuren, die dorthin führen, nachgezogen werden (sm)