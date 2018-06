Zu den Klängen des Narrenmarschs und Narrensongs sind die Hästräger am Samstag beim Möhringer Zunftball in die Angerhalle eingezogen. Zunftmeister Simon Krug verabschiedete dabei die langjährige Möhrin Monika Fuss, die vor dieser Fasnet ihr Amt zur Verfügung gestellt hatte.

Das Programm eröffneten wie gewohnt der Möhringer Fanfarenzug und die Zunftgarde. Ihr sportliches und akrobatisches Können bewiesen die Mädchen der Leistungsriege des Möhringer Turnvereins mit ihrem Auftritt als „Gym workers“. Zunftmeistergattin Simone Krug und Daniela Wrobel gingen als Piggeldy und Frederick der Frage nach „Wa isch eigentlich Fasnet?“. Die Musiker der Zunft- und Stadtkapelle Möhringen sorgten für ausgelassene Stimmung.

Närrische Gedankenspiele

Ehrenzunftmeister Willi Gleichauf nahm lokale Themen aufs Korn: „Nahversorgung im Städtle will man beleben und man ist am überlegen, Ideen aus Österreich und wie bescheiden, ich denk es wird halt bei den Ideen bleiben, ein multifunktionaler Genossenschaftsladen von dem dann alle was davon haben, ob es dies wohl gibt und jetzt gänd acht, dann haben die Vorgänger was falsch gemacht. Im Ehrenamt dies zu praktiziere, das kann und wird niemals funktionieren. Doch mach ich noch nicht aus das Licht, sonst denkt man gleich man will das nicht. Ich halt mich zurück und in den Schranken, es sind ja nur närrische Gedanken.“ Richtung Tuttlingen forderte er: „Doch wäre da noch eine Bitt, hebt auf das 30 Fahrlimit, ein großer Wunsch den viele haben, schnell aus der Stadt nach Möhringen/Baden.“ Sein Ausblick für die Möhringer Fasnet war: „In fünf Jahren wird es esere Fasnet nicht mehr geben, es wird sich ändern wie vieles im Leben, was ist Tradition Närrinnen und Narren zur Sache, behalt das Feuer und nicht die Asche. Die Gastronomie kann nicht allein am Untergang der Fasnet schuldig sein. Vielmehr unsere will mal gern Gestalten, die sich nur noch lassen unterhalten, an allem meckern, rumkritisieren, in keiner Weise was probieren, bin am Schluss, möchte mich bedanken, Narri Narro, die Närrischen Gedanken.“

Im weiteren Verlauf bauten die Möhringer Ministranten kurzerhand einen Hofladen vor der Kirche auf, um die selbst hergestellten Produkte des Möhringer Pfarrers Martin Patz mit Eiern der Hühner und Honig des Bienenvolks beim verkaufsoffenen Sonntag den Kirchenbesuchern anbieten zu können. Die Zunftgarde begeisterte mit ihrem Tanz als Sträflinge bevor der Fanfarenzug dem Publikum auf musikalische Weise einheizte. Und die FVM-Jungs ernteten für ihren Tanz und ihre farbenprächtigen Kleider tobende Zugaberufe der Zuschauer bevor dann die Donewagges die Stimmung auf den Höhepunkt trieben.

Die beiden Ansager Matthias Katz und Clemens Honer drehten in den Pausen zwischen den einzelnen Programmpunkten nebenbei noch einen neuen James-Bond-Film. Lediglich bei dem Aufruf nach einem Bondgirl, das kurzfristig vor dem Einsatz abgesagt hatte, blieb es in der Halle ruhig bis sich die Partnerin des James Bonds (Clemens Honer) zur Verfügung stellte und den Film rettete.

Nach dem Programm sorgte die Band Wolfram & Sohn für eine ausgelassene Stimmung, die bis in die frühen Morgenstunden anhielt.