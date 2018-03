Zu einem Großeinsatz der Feuerwehr im Kronenareal in Möhringen sind am Samstagnachmittag gegen 15.17 Uhr Hilfskräfte der Freiwilligen Feuerwehr Möhringen und Tuttlingen mit vier Fahrzeugen, dem Deutschen Roten Kreuz mit zwei Fahrzeugen und einem SEG-Fahrzeug der Polizei ausgerückt. Auslöser war ein Brandmelder in einer Wohnung in der Schwarzwaldstraße.

Selbst Passanten, die in einiger Entfernung vorübergingen, konnten noch den Rauchgestank ausmachen. Die Atemschutzträger arbeiteten sich nach dem Eintreffen umgehend in die stark verrauchte Wohnung vor und konnten feststellen, dass sich keine Personen in der Wohnung aufhielten.

Nach Zufuhr von Frischluft durch einen Drucklüfter und dem Öffnen der Fenster übergaben die Feuerwehrleute dann der Polizei die Wohnung wieder im verschlossenen Zustand.

Die Ursache für die starke Rauchentwicklung war ein vergessener Kochtopf auf einer nicht ausgeschalteten Herdplatte, teilte Thomas Kalmbach von der Polizei Tuttlingen mit.