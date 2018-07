Glücklicherweise sind die T-Shirts der Sportler nur vom Schweiß nass geworden. Der Städtelauf in Möhrigen konnte am Samstag noch bei trockenem Wetter ausgetragen werden. Wegen der nicht ausreichenden Brücke Am Schafmarkt war eine andere Streckenführung notwendig. Die Hauptstrecke führte über sechs Runden und insgesamt 10,6 Kilometer.

Den Hauptlauf der Männer gewann Patrick Hoffmann (41:12 Minuten) von den TSF Tuttlingen. Hinter dem Sieger waren Joshua Auer (51:31) und Marcel Körrenz (52:35) als nächste Läufer im Ziel. In der Altersklasse männlich 30 siegte Simon Schneider (44:13) von den TSF Tuttlingen vor Michael Nestle (44:48) und Michael Mikschik (48:41) vom Lauf gegen Leiden. Moritz Dreher (43:04) von den Bächetal-Läufer ließ bei den Herren 35 Ruben Seiberlich (55:32) von den Donewagges und Thomas Ribbe (58:39) vom Fußballverein Möhringen hinter sich. Bei den fünf Jahre älteren Sportlern siegte Axel Umbrecht (48:24) vor Pfarrer Johannes Wischmeyer (53:32) vom evangelischen Jugendwerk Möhringen. In der Altersklasse männlich 45 kam Thomas Heizmann (45:47) von den TSF Tuttlingen auf den ersten Platz vor Bertrand Auer (45:57) und Oliver Meyer (48:34) von den Baumarbeiten Tuttlingen. Gerhard Frech (46:51) von den TSF Tuttlingen hatte in der Altersklasse 50 einen klaren Vorsprung vor Vereinskamerad Volker Göddertz (49:13) und Ingo Röhrer (49:16).

Bei den Frauen gibt Sophia Aicher den Ton an

Martin Schury (49:42) von Die BELLenden FRECHen SC siegte bei den bis 55-Jährigen vor Joachim Rintsch (51:26) vom BFZ Möhringen und Ralf Kohler (53:15) vom TTC Tuttlingen. In der Altersklasse 60 siegte Dieter Keilbach (48:58) von der KSK Tuttlingen vor Berthold Seelinger (49:57) vom LT Unterkirnach und Klaus Hall (50:43). Sieger in der Altersklasse 65 wurde Winfried Dirschauer (57:23) von den TSF Tuttlingen. In der Jugend B siegte Marius Göddertz (49:30) vom Fußballverein Möhringen. Bei den A-Jugendlichen kam Nico Neumayer (1:01:30) auf den ersten Platz.

In der weiblichen Hauptklasse siegte Sophia Aicher (51:59) von der Stadtkapelle Möhringen vor Nadine Lewandowski (58:13) von der BewegungopWERK Donautal. Melanie Rumpel (49:17) kam in der Gruppe der 40-Jährigen auf den ersten Platz vor Eva Hermann (49:47) von den TSF Tuttlingen. In der Altersklasse weiblich 45 siegte Sonja Frech (54:56) von Die BELLenden FRECHen SC vor Inge Heizmann (1:00:35) von den TSF Tuttlingen und Simone Hall (1:05:42) vom TV Möhringen. Silvia Steinert (55:36) von den TSF Tuttlingen sicherte sich den den ersten Platz in der Altersklasse 50.

In der Vereinswertung Herren kamen die TSF Tuttlingen mit Patrick Hoffmann, Simon Schneider und Thomas Heizmann (2:11:12) auf den ersten Platz vor der zweiten Mannschaft der Tuttlinger Sportfreunde mit Gerhard Frech, Bernd Wegscheider und Volker Göddertz (2:23:07) und dem evangelischen Jugendwerk Möhringen mit Daniel Häßler, Stefan Mayer und Johannes Wischmeyer (2:38:55). Auch bei den Damen siegte die Mannschaft der Tuttlinger Sportfreunde mit Eva Hermann, Silvia Steinert und Inge Heizmann (2:45:58).

Beim Städtlefestlauf Light, der über zwei Runden und 3,4 Kilometer ging, siegte bei der Jugend Linus Rumpel (15:00 Minuten) vor Lenny Westerhoff (15:26) von den Ministranten Möhringen und Max Heilemann (16:21) vom FV Möhringen. In der männlichen Hauptklasse siegte Carsten Renz (13:21) von den TSF Tuttlingen vor Jonathan Bell (13:38) von Die Bellenden FRECHen SC und Thorsten Brendle (14:26) vom TSF Tuttlingen. Bei den Juniorinnen siegte Letizia Schury (19:10) von Die BELLenden FRECHen SC vor Dalia El Ansari (20:02) und Yasemina El Ansari (23:48) von Tri Belles Abu Dhabi. In der weiblichen Hauptklasse siegte Tina Rieber (14:39) vor Antja Schulz (15:48) und Franziska Schury (17:19) von Die BELLenden FRECHen SC.