Wenn jetzt andere so nach und nach den Jahresurlaub antreten wird auch der Möhringer Lukas Speck aufbrechen – aber nicht in den Urlaub, sondern zu einem etwas anders gelagerten freiwillig sozialen Jahr. Er wird, wenn bis dahin das beantragte Visum eingetroffen ist, am 7. August nach Südafrika reisen, um dort sein freiwillig soziales Jahr abzuleisten.

Etwa 40 Kilometer von der Küste und circa 400 Kilometer von Kapstadt entfernt wird Speck in Dysseldorp in Südafrika mit Kindern und Jugendlichen in einem Kindergarten und einer Grundschule arbeiten und dort unter anderem auch Sportaktivitäten anbieten.

Nachdem sich der 19-jährige Möhringer noch nicht ganz sicher war, was er künftig beruflich machen will, nachdem er vor wenigen Tagen erst sein Abitur an der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule in Tuttlingen auf dem technischen Gymnasium erfolgreich bestanden hat, reifte in ihm die Idee, ein freiwillig soziales Jahr in Südafrika abzuleisten. Speck hatte schon immer ein Fevel für Südafrika.

Dieses freiwillig soziale Jahr läuft über den Kolping und wird auch von der Aktion „weltwärts“ vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit gefördert. Er sollte selbst 2700 Euro an Spenden sammeln, so dass solche Einsätze auch in der Zukunft möglich sind und damit auch die Organisation drum herum bezahlt werden kann. Bisher hat er bereits etwa 1100 Euro gesammelt. Selbst zahlen muss er sein Visum und die erforderlichen Impfungen.

Durch diese Arbeit mit den Projektpartnern vor Ort sollen die Freiwilligen unter anderem lernen, globale Abhängigkeiten und Wechselwirkungen besser zu verstehen.

Lukas Speck freut sich auf seinen neuen Wirkungskreis in Südafrika, der auch dazu dienen soll, dass er für sich klar darüber wird, wie es im Anschluss an dieses freiwillig soziale Jahr beruflich weitergehen soll.