Der Möhringer Ortschaftsrat hat der Festlegung des Sanierungsgebietes und den Fördergrundsätzen für das genehmigte Sanierungsgebiet „Möhringen Ortsmitte“ in der Sitzung am Dienstagabend zugestimmt, auch wenn nur drei der elf Räte aufgrund von Befangenheit darüber abstimmen durften – acht der Räte wohnen selbst im Sanierungsgebiet oder besitzen dort Wohneigentum.

Der Förderrahmen beträgt 1,83 Millionen Euro, wobei 1,1 Millionen Euro als Finanzhilfe gewährt werden und 733 333 Euro der kommunale Eigenanteil seien (wir berichteten). Das Gebiet sei ein sehr großes, sagte Simon Gröger, Wirtschaftsförderer der Stadt Tuttlingen. Die Förderung könne in Anspruch genommen werden für die Modernisierung und Instandsetzung von Gebäuden, allerdings nur dann, wenn eine Gesamtmaßnahme durchgeführt werde. Im Einzelfall könne auch für die Neuschaffung von Wohnraum Mittel bewilligt werden. Außerdem kann eine Förderung für den Abbruch von Gebäuden beantragt werden.

Maximale Förderung liegt bei 50 000 Euro

Die Förderung betrage maximal 30 Prozent mit einer maximalen Förderung von 30 000 Euro für private Modernisierungsmaßnahmen, 35 Prozent mit einer maximalen Förderung von 50 000 Euro für private Modernisierungsmaßnahmen bei denkmalgeschützten oder ortsbildprägenden Gebäuden. Bei einem Abbruch ohne Neubebauung betrage der Fördersatz 50 Prozent, maximal aber 25 000 Euro und bei einem Abbruch mit Neubebauung von Wohnraum hundert Prozent, maximal aber 50 000 Euro.

Auf die Frage einer Bürgerin in der Bürgerfrageviertelstunde nach der erneut in der Presse stehenden Koppelung der Förderung des Möhringer Sanierungsgebietes an den Ausbau von Gänsäcker, was Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck gesagt hatte, meinte Ortsvorsteher Herwig Klingenstein, dass es keine rechtliche Koppelung, allenfalls eine politische Koppelung der Maßnahmen gebe.

Ganztagsbetreuung an der Anton-Braun-Grundschule

Die Möhringer Ortschaftsräte stimmten der Ganztagesbetreuung in der Möhringer Anton-Braun-Grundschule zu, die künftig in der Zeit von 7.30 bis 15.45 Uhr von Montag bis Donnerstag und von 7.30 bis 13.30 Uhr am Freitag stattfinden soll, wobei mindestens drei Mittage gebucht werden müssen. Ebenso soll die verlässliche Grundschule angeboten werden, die von Montag bis Donnerstag im Zeitraum von 7.30 bis 13.30 Uhr mit Mittagessen und am Freitag von 7.30 bis 13.30 Uhr angeboten werden soll.

Die Zeiten könnten bei Bedarf abgeändert, jedoch nicht verlängert werden, da maximal sechs Stunden angeboten werden dürfen. Geprüft werden soll, inwieweit nicht der Modellversuch für die Ganztagesschule in eine Anmeldung als Ganztagesschule geändert werden sollte und welche Vor- und Nachteile dadurch für die Möhringer Schule entstehen würden. Schwierig sei es derzeit, ausreichend Lehrpersonal zu finden, was an anderen Schulen genauso sei, sagte Schulleiterin Kathrin Schlifsky. Für das nächste Schuljahr könnten nach derzeitigem Stand zwei volle Stellen nicht besetzt werden.

Vorgestellt wurde den Möhringer Räten der neue Mitarbeiter im Rathaus Möhringen, Daniel Wendel, der die Stelle der in Mutterschutz gegangenen Sandra Frank übernehmen wird.

Ortschaftsrat Günther Dreher informierte seine Kollegen, dass auch in diesem Jahr während der Krötenwanderung im Bächetal die Schranke wieder gewaltsam geöffnet und dabei die Halterung zerstört worden sei.