„Onair“ hat in der voll besetzten Angerhalle richtig eingeheizt. Mit dem Programm „Illuminate“ brachte das Berliner a cappella-Ensemble nicht nur den Saal zum Kochen, sondern auch Töne zum Leuchten. Lichtakzente verstärkten sphärische Klänge, Eigenkompositionen und Coverversionen von Sting bis Rammstein, (gesungene) E-Gitarren-Soli und ein (gebeat-boxtes) komplettes Drumset.

Dass Tenor André Bachmann pünktlich zum Tourneebeginn mit Grippe ausfiel, schien der Auftrittsfreude des Restquintetts keinen Abbruch zu tun. Fürs Publikum kaum merklich, verteilten die Übriggebliebenen Bachmanns Parts kurzerhand untereinander.

Einige Programm-Höhepunkte dürften den Zuhörern lange in Erinnerung bleiben. Etwa der Auftritt nach der Pause: in stilisierte glitzernde Mönchskutten mit Kapuzen gehüllt, gleitete das Ensemble, spektakulär beleuchtet, von einer mittelalterlich anmutenden Eigenkomposition direkt in Rammsteins „Sonne“. Oder Marta Helmins verblüffend originalgetreue Intonation von Jimmy Pages Gitarrensolo in „Stairway to Heaven“. Und da wäre noch Patrick Olivers minutenlanges „Percussion“-Solo in Bruno Mars‘ „Locked out of Heaven“, in dem der Beat-Boxer auch pantomimisch ein komplettes „Luft-Drumset“ bearbeitete: mit Becken, verschiedenen Drums, Holzblöcken und Besen.

„Onair“-Arrangements sind aber mehr als bloße Imitationen der Originale. Die Sänger „instrumentieren“ mit ihren Stimmen an vielen Stellen neu und überraschen zudem durch ungewohnte, durch Körperpercussion gestützte Rhtythmen. Das Ensemble versuchte erst gar nicht, die Originalstimme durch eine möglichst ähnliche zu ersetzen. Vertraute Songs klingen bei „Onair“ plötzlich erfrischend neu.

So präsentierte Stefan Flügel „Sie sieht mich nicht“ in einer ganz anderen Klangfarbe als Xavier Naidoo, aber nicht minder emotional. Und Herbert Grönemeyers „Weg“ wurde in der Interpretation von Kristofer Benn nicht nur verständlich, Benns in die Höhe sehr flexibler Bass traf auch jeden Ton.

Professionell ausgebildete Stimmen, knackige Arrangements, vielschichtige Rhythmen, hohe Bühnenpräsenz, und offenkundig jede Menge Spaß auf der Bühne sind die Basis der Gruppe, die inzwischen auch international in allen wichtigen a cappella-Wettbewerben abgeräumt hat.