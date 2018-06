Die Idee klang so gut: einheitliche Schilder für alle Wege rund um Tuttlingen – die gleichen, die auch im Rest der Region verwendet werden. Funktioniert hat die Umsetzung aber nur teilweise. Bei den Leserwanderungen unserer Zeitung im August wurde deutlich: Es fehlen noch zahlreiche Hinweistafeln. Vom Tourismusbüro heißt es jetzt, dass im Oktober die Wege komplettiert sein sollen.

Da wären etwa die Rundwege um Eßlingen: „Eigentlich hätten Ende Juli alle Schilder hängen sollen“, sagt Werner Fuß, Vorsitzender des Schwäbischen Albvereins im Ort. Schon vor dem Vorstoß der Stadt hatte der Verein Rundwanderwege ausgearbeitet. Bei der Wanderung im August zeigte Fuß aber die Mängel auf: „An einigen Abzweigungen weiß man einfach nicht, wie es jetzt weitergeht.“

Richtig verärgert waren die Mitglieder des Möhringer Fremdenverkehrsvereins. „Der aktuelle Zustand ist mehr als unzureichend“, sagte Jürgen Lepszy, und Thomas Weinert verwies auf ein Dokument, das der Verein der Stadt zur Verfügung gestellt habe. 58 Stellen, an denen Schilder stehen sollen, habe der Verein darin ausgewiesen. Im August standen gerade mal neun.

Das wiederum will das Tourismusbüro so nicht auf sich sitzen lassen. „Diese 58 Stellen sind für ein ganzes Wegenetz, wir haben uns zur Beschilderung aber nur den einen Rundwanderweg zur Donauversickerung herausgegriffen“, sagt Pressesprecher Arno Specht, verantwortlich für Medien, Tourismus und Stadtmarketing. Das Konzept sehe vor, neue Rundwanderwege auszuschildern. Diese sind mit grünen Schildern markiert. Gelbe Schilder zeigen die generelle Richtung und die umliegenden Orte an. Für den Möhringer Donauversickerungsweg seien dafür neun Schilder und fünf Pfosten vorgesehen, so Specht.

Was allerdings an einigen Stellen bislang fehle, räumt Specht ein, „sind die Täfele, die anzeigen, dass man auf dem richtigen Weg ist“. Diese Tafeln sollen alle paar hundert Meter den Weg anzeigen und bei Abzweigungen die Richtung weisen. „Bis Oktober werden die aber aufgehängt“, verspricht Specht. In Eßlingen zumindest sind die Tafeln inzwischen angekommen. „Wir bringen die jetzt dann an“, sagt Werner Fuß.

Die Schilder, inklusive Konzeption der Wanderwege, haben die Stadt 51 000 Euro gekostet. Die Hälfte davon wird vom Naturpark Obere Donau übernommen.