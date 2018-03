Nach dem Hanselerennen in Möhringen am Dienstag, das in diesem Jahr mit einer Rekordbeteiligung von 159 Hansele stattgefunden hat, werden langjährige und verdiente Hansele ausgezeichnet. „Das ist unsere Fasnet, gemeinsam zu feiern“, betonte zu diesem Anlass der Präsident der Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte (VSAN), Roland Wehrle, der eigens nach einem Termin in Riedlingen noch nach Möhringen gekommen war.

Für 40-maliges Hanselerennen wurden Karl-Heinz Aberle und Lothar Merz von Zunftmeister Simon Krug und dessen Stellvertreter Norbert Harwarth geehrt. Für Lothar Merz wurde sogar eigens ein Hansele-Sprüchle gemacht: „Lothar Merz, oh welch ein Kraus, lot jetzt sogar schon Kischtä-Männle i sei Haus“, meinte Krug. Für 30-maliges Hanselerennen wurden Michael Epple und Harwarth ausgezeichnet. Für 20-maliges Hanselerennen wurden Andreas Fuss, Zunftrat Andreas Adler, Andreas Speck und Alexander Wrobel geehrt.

Neu in die Schaar der Hansele wurden Jonas Heine, Luca Rothweiler, Jonathan Bell, Julius Schnee und Nikolaus Oefner aufgenommen, die ebenso wie die Geehrten ein Hansele-Sprüchle aufsagen mussten. Als ältestes Hansele war Karlheinz Keller mit seinen 78 Jahren dabei, der auch ein Hansele-Sprüchle parat hatte. Eine Besonderheit gab es erst zum zweiten Mal in der Geschichte des Möhringer Hanselerennens: Hubert Bosch nahm mit seinen Söhnen Florian, Benedikt und Julius teil.

Ihre Solidarität mit dem stellvertretenden Zunftmeister aus Löffingen zeigten die Möhringer Hansele, als sie Spenden für ihn Sammelten. Ihr Narrenkollege hatte im vergangenen Jahr einen Schlaganfall erlitten und ist nach einem Rückfall nun halbseitig gelähmt ist.