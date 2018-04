Am Samstag beginnt die Nachtwächterei in Möhringen mit dem 13. Schlossfest um 17 Uhr im oder am Rathaus in Möhringen, womit dann auch die Nachtwächterrundgänge im Möhringer Städtle wieder nach der Winter- und Fasnetspause beginnen. Das Schlossfest wird wieder vom Fremdenverkehrsverein bewirtet.

An diesem Eröffnungstag findet um 18 Uhr ein verkürzter Rundgang für Erwachsene und Kinder statt.

Eine Besonderheit im Möhringer Nachtwächtertum ist nach wie vor, dass auch das Gesinde neben den Nachtwächtern mit bei den Nachtwächterrundgängen dabei ist. Das Gesinde reicht von den edlen Damen, Musikanten sowie den Kräuterwieble, den Hübschlerinnen bis hin zu den Bettlern, sowie zum Auftritt von Geißen mit Hannes Hein und Lisa Hofmann, den Wäscheweibern, der Großmutter und den Trunkenbolden und Zechprellern, die immer während den Nachtwächterrundgängen an verschiedenen Plätzen den Gästen aufwarten.

Zur Unterhaltung spielt die Immendinger Gruppe „D’Alläfänzigä“.

Kulinarisch serviert der Fremdenverkehrsverein gerauchten Schweinehals und deftige Würste mit Kartoffelsalat. Den Durst stillt hausgebrautes Bier vom Brauwerk Salvermoser aber auch die beliebten Honigschnäpse von Peter Hoffmann dürfen dabei auch nicht fehlen.

In den vergangenen zwölf Jahren haben bereits gut 12 000 Gäste und Interessierte an den Nachtwächterrundgängen teilgenommen. Die Führungen dauern etwa zwei Stunden. Oft sind die Nachtwächterrundgänge schon lange im Voraus ausgebucht. Interessierte sollten also schnell sein.

Termine für das Jahr

Die Termine für das laufende Jahr sind an den Samstagen: 16. Juni; 7. Juli; 11. August; 22. September jeweils um 21 Uhr, beginnend am Rathaus. Die Wintertermine finden am 20. Oktober, 17. November und 8. Dezember um 20 Uhr statt, ehe das Team in die Winterpause geht.