Der Möhringer Radrennfahrer Moritz Fußnegger hat seine erste Saison bei den Profis beendet und für die neue Saison mit dem Team Stuttgart ein neues Team gefunden. Sein bisheriges, das Team Bergstraße, hatte sich aufgrund finanzieller Gründe nach dem Rückzug des Hauptsponsors zurückgezogen, sodass sich der 19-Jährige eine neue Mannschaft suchen musste. Nach dem ersten Teamtreffen steht für ihn aber schon fest: „In der Mannschaft herrscht eine viel positivere Stimmung, und das Team hat einfach mehr Geld zur Verfügung. Ich habe volles Vertrauen“, sagt Moritz Fußnegger.

Das erste Jahr bei den Profis im Kontinental-Team, das laut Fußnegger vergleichbar mit einer Drittliga-Mannschaft im Fußball sei, sei jedenfalls zu Beginn recht schwer gewesen. So würden die Rennen im Schnitt fünf Kilometer in der Stunde schneller sein. Auch die Distanz hätte sich von 120 Kilometer bis auf 250 Kilometer verlängert. „Ich war zuerst froh, wenn ich durchgekommen bin. Aber wenn man es einmal gepackt hat, dann packt man die Distanz immer“, sagt Fußnegger im Gespräch mit unserer Zeitung. Zum Ende der Saison holte er sich gar einen dritten Platz beim Auensteiner Radsporttag im Juni.

Wechsel erfolgt schnell

Insgesamt war er mit seinem alten Team unzufrieden. So funktionierte die Zusammenarbeit mit dem Sportlichen Leiter Sven Krauß nicht wirklich gut. Immer wieder haderte Moritz Fußnegger mit der Strategie, weil ihm in aussichtsreicher Postion die Unterstützung durch sein Team fehlte. Der Möhringer ließ daher den Kontakt um das Team Stuttgart mit seinem Teamchef Julian Rammler nicht abbrechen. Die Folge: Nach dem Rückzug des Teams Bergstraße kam er schnell bei den Stuttgartern unter, da Rammler den 19-Jährigen gerne schon zur Saison 2015 unter Vertrag genommen hätte.

In seinem ersten Profi-Jahr hat Fußnegger ganz neue Erfahrungen machen müssen: „Es ist schon verrückt, wenn plötzlich neben dir ein Motorrad mit einem Kameramann auftaucht und bei den letzten 30 Kilometern ein Helikopter über dem Feld fliegt“, sagt er. So sei etwa die fünftägige Tour durch Aserbaidschan, die er als 104. abschloss, live auf Eurosport übertragen worden.

Die Konkurrenz ist in seinem ersten Profijahr deutlich prominenter geworden. So musste er sich in Aserbaidschan mit dem Sieger der Spanien-Rundfahrt (Vuelta) von 2013, dem US-Amerikaner Christopher Horner, messen. Auch gegen den Belgier Tom Boonen, der bereits drei Mal die Flandern-Rundfahrt, fünf Mal den Klassiker Paris-Roubaix sowie zahlreiche Tour de France-Etappen für sich entschieden hat, musste Fußnegger bereits ran. „Dadurch habe ich taktisch viel dazugelernt. Das sind schöne Momente, die mir bleiben“, sagt der Möhringer.

Im Team Stuttgart ist Fußnegger noch einer der Jüngsten, daher gilt es für ihn in der kommenden Saison, weiter Erfahrung zu sammeln. Denn das Kontinental-Team soll nicht das Ende der Fahnenstange bedeuten. Das große Ziel heißt, wie bei jedem Rennradfahrer, die Teilnahme an der Tour de France. Rammler hat ihn jetzt jedenfalls als Bergfahrer eingeteilt. Damit kann Fußnegger gut leben, da er das Bergige gerne fährt. Im Training wird sich einiges ändern: Hat er in dieser Saison vor allem Ausdauer trainiert, so wird es jetzt um die Kraft gehen: „Ich fahre auf Watt und nicht auf Kilometer.“

Rennen für Deutschland

Da das Team Stuttgart auch eine enge Verbindung zur Nationalmannschaft hält, kann Fußnegger auch für Deutschland an den Start gehen. „Wenn alles gut geht, dann kann ich bei der kleinen Friedensfahrt in Tschechien und bei der Europameisterschaft in Monaco teilnehmen“, sagt Fußnegger, der im Jahr 2013 deutscher Vizemeister bei den Junioren und bei der WM 15. geworden ist.

Ein Höhepunkt in der kommenden Saison dürfte das „Velothon“ in Stuttgart sein, das erste Profirennen in der Landeshauptstadt Baden-Württembergs. Die Saison startet für ihn bereits Anfang Februar mit einem Grand Prix-Rennen in Italien (siehe Kasten).