Für die Fußballer des FV Möhringen beginnt am Sonntag die Saison. Erster Gegner ist die SG Kirchen-Hausen. Das einzige Derby zweier Mannschaften aus dem Kreis Tuttlingen in der Kreisliga A 2 Badischer Schwarzwald beginnt am Sonntag in Möhringen um 15 Uhr.

Nach zuletzt zwei nicht so erfolgreichen Jahren – in der vergangenen Spielzeit wurde der Klassenerhalt erst am letzten Spieltag gesichert – wollen die Möhringer heuer eine Trendwende einleiten. Der neue Trainer Heinz Jäger soll die junge Mannschaft weiter entwickeln und in der Tabelle nach oben führen. „Ich denke, der fünfte Platz ist für uns drin“, sagt der Vorsitzende Sport, Michael Baur, und ergänzt: „Heinz Jäger ist der richtige Trainer für unser junges Team.“

Neben mehreren A-Jugendspielern wurde der Spielerkader mit Rückkehrer Kevin Au (Torhüter, vom VfL Mühlheim), Noel Bianchi (SV Wurmlingen) sowie Flavio Hainke und Kevin Franz (beide SC 04 Tuttlingen) ergänzt. Somit ist der Kader in der Breite besser besetzt, sodass Ausfälle besser verkraftet werden können. Zuletzt gab es am vergangenen Sonntag im Testspiel beim SV Seitingen-Oberflacht einen 5:0-Sieg, bei dem Kevin Franz als vierfacher Torschütze in Erscheinung trat.

Baur ist vor dem Saisonauftakt etwas vorsichtig: „Die SG Kirchen-Hausen ist als Aufsteiger schwer einzuschätzen. Ich glaube, dass die SG keine schlechte Mannschaft hat.“ Ungern denkt er an den ersten Spieltag der vergangenen Runde zurück, als es daheim gegen den TuS Oberbaldingen eine 0:8-Klatsche gab.

Bei der SG Kirchen-Hausen ist der neue Trainer Peter Tumler mit der Vorbereitung zufrieden: „Die Mannschaft zieht voll mit, ist lernwillig und setzt die Forderungen um.“ Und auch die Ergebnisse in den Testspielen können sich sehen lassen. Gegen Zagreb Villingen (9:1), FC Brigachtal (2:1) und SV Immendingen (5:1) gab es ausnahmslos Siege. Bei der Geisinger Stadtmeisterschaft kam die SG nach Erfolgen gegen SV Geisingen II (2:1) und SG Aulfingen/Leipferdingen (2:1) und einer Niederlage gegen den FC Gutmadingen (1:2) auf den zweiten Platz.

„Die Spieler haben starken Team-Spirit“

Peter Tumler zog es vor zweieinhalb Jahren aus Meran beruflich in den Kreis Tuttlingen. Wohnhaft ist er in Möhringen. Als der Ingenieur für Lichttechnik dann beim Clubheim-Neubau der SG Kirchen-Hausen die Lichtplanung übernahm, kam er erstmals in Kontakt mit der SG. Nun ist der 56-Jährige der Trainer. „Die Spieler der SG Kirchen-Hausen haben einen starken Team-Spirit“, hat der neue Coach festgestellt.

Über die Spielklasse und Gegner kann der Coach, der früher höherklassig aktiv gespielt hat, nicht viel sagen. Tumler: „Als Favoriten gelten wohl der SV Hinterzarten und der SSC Donaueschingen. Ich habe den FV Möhringen in einem Vorbereitungsspiel gesehen. Trainer Heinz Jäger lässt modernen Fußball spielen. Ich zähle die Möhringer zum erweiterten Favoritenkreis.“