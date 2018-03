Die Eröffnung der Osterbrunnen in Möhringen hat am Samstag bei schönstem Frühlingswetter stattgefunden. Viele Möhringer kamen, um die sieben Brunnen, die in Möhringen österlich geschmückt wurden, zu begutachten – wenn auch zum Teil in anderer Form als bislang.

Diese Osterbrunnenaktion ließ Möhringen vor zehn Jahren wieder aufleben. Der Brauch wurde von der schweizerischen Partnerstadt Bischofszell übernommen. Privatleute, der Fremdenverkehrsverein, von dem aus die Initiative zu diesem Event ausgeht, der Obst- und Gartenbauverein und Anette Ulmer von Annett’s Blumenladen, haben die Organisation übernommen. Sie standen auch anderen, die einen Osterbrunnen schmückten, zur Seite.

Beim Brunnen in der Kreuzgasse kam der Osterhase und brachte für die erwachsenen Gäste einen Eierlikör und für die Kinder Schokoladeneier mit. Die einzelnen Brunnen erklärte der Vorsitzende des Möhringer Fremdenverkehrsvereines Frank Walter bei einem Rundgang.