16 Jungen und zwei Mädchen aus den vierten Klassen der Anton-Braun-Grundschule Möhringen haben – begleitet von vier Erwachsenen – die italienische Partnerstadt Battaglia/Terme besucht. Damit setzten sie die Tradition des Schüleraustauschs fort.

Am ersten Abend wurden die Möhringer vor dem Rathaus in Battaglia/Terme vom Bürgermeister, den ehemaligen Bürgermeistern, Vertretern der Schule, der Stadtverwaltung und Mitgliedern des Partnerschaftausschusses begrüßt. Am nächsten Tag empfing die Grundschule Battaglias die Gäste mit Liedern, Vorführungen und Flötenstücken in der Aula. Im Anschluss wurden die Schüler auf die Klassen verteilt und unter Anleitung der Lehrerinnen stand ein gemeinsames Malen einer Ansicht von Battaglia auf dem Programm. Die erwachsenen Begleiter informierten sich derweil über das Schulsystem und die Lehrpläne. Nach dem Mittagessen folgten in Begleitung des Försters ein Besuch im Naturschutzgebiet der Euganeischen Hügel, eine Bootsfahrt auf dem Kanal von Battaglia und ein Besuch des Museums „della Navigazione Fluviale“. Bei einem Abendessen mit etwa 150 Leuten im Festsaal des Rathauses unterhielten Schüler, Eltern, Lehrer, Vertreter der Stadt und des Partnerschaftsausschusses die Gäste mit Musik, Tänzen und einem Sketch und betonten die Bedeutung der Völkerverständigung.

Am nächsten Tag stand die Besichtigung der Stadt Padua auf dem Programm, wo auch eine Stadtralley vorbereitet war. Höhepunkt war der Besuch der Basilika mit den Reliquien des Heiligen Antonius. Ein anschließender Bummel in der Altstadt rundete den Ausflug ab.

Nach einem tränenreichen Abschied in der Schule von Battaglia ging es zurück nach Möhringen.

