Mehr Veranstaltungen fürs Café, die für mehr Umsatz sorgen sollten, habe sich als die richtige Strategie erwiesen: Im Möhringer Lädele (offiziell „Mehriger Lädele“) läuft es rund. Das sagte Vorstandsmitglied Dirk Hetzer bei der Generalversammlung der Genossenschaft am Freitag in der Aula der Möhringer Anton-Braun-Grundschule.

Außerdem sei der Verkauf auch durch die personellen Veränderungen im Lädele professionalisiert worden. Das sei vor allem auf Sigrun Herbinger zurückzuführen, die die Leitung des Lädeles übernommen hat. Der Umsatz sei von 330 000 Euro in 2016 auf 365 000 Euro in 2017 gestiegen. Der Umsatz im Café sei durch die Veranstaltungen um 35 Prozent gesteigert worden. Der Verlust insgesamt konnte von etwa 16 000 Euro im Jahr 2016 auf 3700 Euro im vergangenen Jahr zurückgeführt werden. Insgesamt sei es eine gute Entwicklung, so Vorstandsmitglied Christof Strohm. Das gesteckte Ziel sei erreicht worden.

Antrag für Rampe bei Stadt

Für die Rampe zum barrierefreien Zugang seien gut 2000 Euro bisher zusammen gekommen. Allerdings koste die Rampe gut 3000 Euro, was bereits von der Herstellerfirma Wiljotti stark gesponsert sei. Für den restlichen Betrag soll bei der Stadt ein Antrag gestellt werden, da mit dieser Maßnahme die Barrierefreiheit hergestellt werde. Die Rampe soll noch in diesem Jahr kommen, der Auftrag wurde schon vergeben.

Die Genossenschaft habe sich für Möhringen als ein Erfolgsmodell entwickelt, das neben all den Zahlen eine Einkaufsmöglichkeit und auch die Möglichkeit des Austausches von Jung und Alt biete, so der Aufsichtsratsvorsitzende Sebastian Braun. Möglich geworden sei die gute Entwicklung durch den neuen Festausschuss, der viel geleistet hätte.

Die Zusammenarbeit mit dem Vorstand laufe hervorragend. Er hoffe, dass in diesem Jahr die schwarze Null erreicht oder sogar übertroffen werden könne.

Einen Dank für die gute Arbeit gab es auch von Ortsvorsteher Herwig Klingenstein. Das Lädele sei besser gestartet als man erwarten durfte, so Klingenstein.