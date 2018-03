„Wir ehren Menschen, die mit ihrem Erfolg dazu beitragen, dass der Tuttlinger Ruf als Sportstadt gefestigt wird“ – so formulierte es der Erste Bürgermeister Tuttlingens, Emil Buschle, bei der Sportlerehrung am Samstag in der Angerhalle. Diese Sportler seien die sportlichen Botschafter der Stadt, so Buschle.

Die Stadt habe viel investiert, etwa in die neue Spielstandsanzeige in der Mühlau-Sporthalle, den Bewässerungsanlagen an den Strahlenplätzen in Möhringen oder auch den Kunstrasenplatz beim Fußballverein Möhringen. 2018 soll die Fertigstellung des „Cube“, einer Sporthallen-Mensa-Kombination an der Karlschule, erfolgen, mit einer engen Verbindung von Schulen, Vereinen und weiteren Institutionen.

Mit dem Sport-Anerkennungspreis der Stadt Tuttlingen wurde Elke Beiswenger von den Tuttlinger Sportfreunden für ihr langjähriges Engagement sowohl in der Vereinsarbeit sowie auch als Übungsleiterin ausgezeichnet. Mit dem Sportehrenpreis der Stadt Tuttllingen wurde Elke Rapp von der Tuttlinger Schützengesellschaft Schönblick für ihre sportlichen Erfolge in mehr als 30 Jahren geehrt.

Den Jugend-Sportförderpreis erhielten Hannah Merk von der Turngemeinde Tuttlingen für den Bereich Inline-Sport und Jan Diener von den Tuttlinger Sportfreunden für den Bereich Triathlon. Die Ehrung von der Deutschen Olympischen Gesellschaft für besondere Leistungen im Sport und der olympischen Idee ging an Renate Sax vom Turnverein Nendingen für ihre jahrzehntelange Arbeit im Bereich Sport.

Weitere Ehrungen

Zum ersten Mal gab es Ehrungen im Bereich Denksport, wobei junge Menschen ausgezeichnet wurden für ihre Entwicklungen. Jan Reckermann wurde für den Bereich Junior Science Olympiade, Mai Saito, Matthias Heni, Fabia Egle und Karolin Egle für ihre Landesplatzierungen im Bereich Mathematik, für ihre Erfolge im Bundesfinale beim Bundesumweltwettbewerb wurden Mereth Kleikamp, Sarah Ruf, Elijas Schüz, Bernadette Szasz und Michelle Sommer, für die Kategorie Technik beim Bundesfinale Fabian Albrecht und Felix Haag, für die Bundesfinale des RoboCup German Open Endrit Mustafa und Max Nietzer geehrt.

Im Programm traten die TwinSpin mit ihrer Ballartistik auf. Mit dabei waren auch ein Sessel-Akrobat und Coach Tanja Wörle im Interview mit dem Moderatoren Andreas Wurm, in dem es um Stresssituationen im Leistungssport ging.