Für den FV Möhringen geht der Abstiegskampf in der Fußball-Kreisliga A 2 Badischer Schwarzwald erst am 30. und letzten Spieltag zu Ende. Ob das Rundenfinale erfolgreich ausfällt, wissen die FVM-Kicker erst nach dem Abpfiff der Partie gegen den unmittelbaren Konkurrenten FC Neustadt II.

Die Ausgangslage ist klar. Bei einem Sieg und der zu erwartenden Niederlage des FC Bad Dürrheim II beim SV Hinterzarten wäre der Klassenerhalt geschafft. Bei einem Remis müssen die Möhringer nachsitzen und in die Relegation, bei einer Niederlage steht der Abstieg fest.

Doch so weit will man es nicht kommen lassen. „Ich bin positiv eingestellt und glaube, dass wird das Spiel gewinnen und dann auch in der Kreisliga A bleiben“, sagt Michael Baur, der für den Sport zuständige Vorsitzende des FVM. Ihn stimmt optimistisch, dass Trainer Thomas Ribbe in der entscheidenden Begegnung wieder mehr Alternativen hat. Baur: „Bis auf Luca Blum und Modou Tamba stehen alle Spieler zur Verfügung.“ In den vergangenen beiden Spielen, 3:3 gegen den FC Gündelwangen und 1:2 beim Schlusslicht SV Göschweiler, hatte der FVM auf die Leistungsträger Lukas Klüppel, Stefan Huber und Max Moewe verzichten müssen. Sie kehren in die Mannschaft zurück. „Mit Huber und Moewe hat die komplette Innenverteidigung gefehlt“, erhofft sich Baur mit den Beiden wieder mehr Stabilität in der Abwehr.

Schon 89 Gegentore

Die Defensive ist die Achillesferse bei den Möhringern. 89 Gegentore in 29 Spielen – keine Mannschaft hat mehr Treffer kassiert. Nur in drei Spielen blieb der FVM ohne Gegentor. „Wir hatten viele Verletzte, haben unheimlich viele Akteure einsetzen müssen. Da konnte man sich kaum einspielen“, blickt Baur auf die Runde zurück.

Zu was die Möhringer Fußballer fähig sind, wenn sie in Bestbesetzung antreten können, haben sie beim SSC Donaueschingen bewiesen. Dort gab es vor vier Wochen einen 4:2-Sieg, es war die zweite Heimniederlage des Tabellenzweiten, der die Heimtabelle anführt. „Auch gegen Hinterzarten waren wir die bessere Mannschaft“, ärgert sich der FVM-Funktionär noch über die unglückliche 1:2-Heimniederlage gegen den Tabellendritten.

FVM schwächstes Heimteam

In der Partie FV Möhringen gegen FC Neustadt empfängt die heimschwächste Mannschaft das schlechteste Auswärtsteam. Die Möhringer haben von ihren bisherigen 14 Partien vor eigenem Publikum nur gegen den SV Göschweiler gewonnen (7:5), fünf Spiele endeten unentschieden. Die Reserve des FC Neustadt, die ein Spiel in dieser Runde wegen Spielermangels absagen musste, hat auswärts erst vier Punkte geholt. Das Auftaktspiel am 20. August vergangenen Jahres gewannen sie in Pfohren 1:0, danach gab es mit Ausnahme des 2:2 beim FC Hüfingen auf fremdem Terrain zwölf Niederlagen.

Erfolgreichster Torschütze der Neustädter Reserve ist Björn Fischer mit 16 Treffern. Beim FVM führt Jonathan Bell mit neun Treffern die Torschützenliste an.

Das Hinspiel in Neustadt gewannen die Möhringer 2:1.