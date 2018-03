Bei der Jahreshauptversammlung des Gesangvereines Möhringen hat der Vorsitzende Hermann Straub seine Sorgen aufgrund der abnehmenden Sängerzahl angesprochen. Er appellierte an die Mitglieder, doch Bekannte und Verwandte für eine Mitgliedschaft im Chor anzusprechen, gerade im Bereich der Kinder.

Mit Wei ChenChen aus Stuttgart habe der Kinderchor, der derzeit aus zehn Mädchen besteht, wieder eine gute Dirigentin gefunden. Aber auch hier wäre es wichtig, dass weitere Kinder mit dazu kämen, so Straub. Gemeinsam mache es einfach mehr Spaß. Der Kinderchor werde beim Frühjahrskonzert wieder dabei sein.

Für das laufende Jahr steht nun zuerst das Frühjahrskonzert am 25. März auf dem Programm. Vorgesehen sei auch wieder die Aufführung einer Messe an Erntedank in der Möhringer Kirche, worüber noch abgestimmt werden müsse. Außerdem werde der Chor am 150-jährigen Jubiläum des Männergesangvereines in Immendingen teilnehmen. Salto Vocale würde, wenn sich die Gelegenheit biete, noch ein Konzert bestreiten, so Straub.

Einen etwas zurückgehenden Kassenbestand musste die Kassiererin Rita Seiberlich den Chormitgliedern vorlegen, der in diesem Jahr mit dem Städtlefest wieder aufgefangen werden soll.

Im schriftlich vorliegenden Bericht des Dirigenten Eberhard Graf hieß es, dass die Technik und die Akustik in der Angerhalle zu wünschen übrig lasse. Änderungen seien erstrebenswert.

Wahlen und Ehrungen

Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Peter Lazik von der Versammlung einstimmig gewählt. Zur Kassiererin wurde Rita Seiberlich, zum Beisitzer Robert Wagner, zur Notenwartin Doris Lips und zum Kassenprüfer Karlheinz Keller gewählt.

Bei der Versammlung wurde Anita Schmutz von Hermann Straub für 35-jährige aktive Mitgliedschaft geehrt. Für 20-jährige Sangestätigkeit wurde Kassiererin Rita Seiberlich ausgezeichnet. Für 15 Jahre erhielt der Chorleiter Eberhard Graf in Abwesenheit und für zehnjährige Sangestätigkeit Jürgen Engel, ebenfalls in Abwesenheit, eine Ehrung.

Für guten Probenbesuch wurden Eberhard Graf, Hermann Straub, Dieter Schulz, Karl Mayer als ältestes aktives Mitglied des Chores und Frieder Lang ausgezeichnet.