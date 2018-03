Die Mitglieder des Fußballvereines Möhringen haben am Freitag bei der Jahreshauptversammlung eine neue Satzung und auch eine neue Vereinsstruktur beschlossen. Nachdem der Vorsitzende des Vereines, Florian Baumgarten, bekanntgab, dass er sich nicht wieder zur Wahl stellt, wurde die Vereinsstruktur dahingehend geändert, dass künftig drei gleichberechtigte und auch vertretungsberechtigte Vorsitzende den Verein leiten werden.

Bei der Wahl wurde Roland Wörner zum Vorstand Finanzen, Alexander Krump zum Vorstand Organisation und Michael Baur zum Vorstand Sport gewählt. Weiterhin wurde Christian Grimm zum Technischen Leiter, Daniel Koch zum Hauptkassierer sowie Jannik Reichmann zum Sprecher Beirat Spielausschuss, Christian Grimm zum Sprecher Beirat Wirtschaftsausschuss und Roland Wörner zum Sprecher Beirat Sponsoring/Marketing gewählt. Zu Kassenprüfern wurden Philipp Henning und Florian Baumgarten bestellt. Bestätigt wurde der bereits in der Jugendversammlung gewählte Jugendleiter Daniel Nagel.

Kunstrasenplatz günstiger?

Der nach zwölf Jahren an der Spitze des Vereines scheidende Vorsitzende Florian Baumgarten erläuterte noch einmal, dass der Kunstrasenplatz günstiger – als ursprünglich veranschlagt – habe verwirklicht werden können. Der neue Vorstand müsse nun überlegen, wie man damit umgehe, da der eigentlich zugesagte Rahmen von 460 000 Euro nicht gelte, der auch noch für das zusätzlich geschaffene Kleinfeld reichte aber eben seitens der Stadt nicht mit dem übrigen Geld finanziert werden dürfe. In den Verträgen sei dies so, wie es nun von der Stadt behauptet würde, auch nicht verankert gewesen.

Der Hauptkassierer Werner Martin, der ebenfalls aus seinem Amt schied, legte zum Abschluss noch einmal einen gestiegenen Kassenbestand vor, wobei im letzten Jahr der Kunstrasenplatz und der Brandfall in der vereinseigenen Hütte zu Buche schlugen.

137 Jugendliche, was einem Plus von 17 entspreche, und eine neue Mädchenmannschaft habe der Verein derzeit, wie der Jugendleiter Daniel Nagel verkündete. Erfolgreich verlaufen sei im letzten Jahr das Real-Madrid-Trainingscamp. Allein im Bereich der Jugend sei im vergangenen Jahr ehrenamtliche Arbeit im Wert von 70 000 Euro geleistet worden. In der Jugendversammlung wurde neben ihm auch Johannes Haller als Jugendsprecher und Lukas Öhler als Jugendkoordinator gewählt.

Von zahlreichen personellen Veränderungen sprach Jannik Reichmann vom Spielausschuss. Der Spaß stehe nach wie vor im Vordergrund, so der Leiter der AH-Truppe Andreas Hahn. Gut aufgestellt sei die „Ranzengarde“ mit derzeit 25 aktiven Mitgliedern wie deren Leiter Michael Kotzian berichtete.

Nach Beschluss der Versammlung werden die Beiträge für die passiven Mitglieder von 23 Euro auf nun 25 Euro, für die aktiven Mitglieder von 50 Euro auf nun 60 Euro, für die Jugend von 50 auf nun 60 Euro und für die Abteilungen von 35 auf nun 40 Euro erhöht, wobei der Beitrag auf 120 Euro pro Familie gedeckelt wurde.

Der neue Vorstand Organisation Alexander Krump will in diesem Jahr die sportlichen Ziele noch erreichen, die Hüttensanierung und –erweiterung auf den Weg bringen, die restlichen Baumaßnahmen für den Kunstrasenplatz abschließen und auch an die Planung des 100-jährigen Vereinsbestehens in zwei Jahren gehen.

Verabschiedet wurden der bisherige Vorsitzende Florian Baumgarten, der Hauptkassierer Werner Martin sowie Christian Portius und Patricia Moewe mit einem Geschenk.