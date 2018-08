Pleite zum Saisonauftakt: Die Fußballer des FV Möhringen haben ihr erstes Saisonspiel in der Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald gegen die SG Kirchen-Hausen 2:3 (0:2) verloren. Das Aufbäumen in der Schlussphase kam zu spät.

„Das war für uns ein gebrauchter Tag“, fasste Heinz Jäger nach Spiel-ende die Partie zusammen. Der FVM-Trainer: „Wir haben heute schlecht Fußball gespielt.“ Hinzu kam noch die schwere Verletzung von Omar Manjang, der ins Krankenhaus gebracht werden musste. Auf der anderen Seite strahlte Kirchen-Hausens neuer Trainer Peter Tumler nach dem Gewinn der drei Punkte: „Ich bin sehr zufrieden.“

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Der starke Sheriff Jallow bediente mit einem Steilpass Oliver Weiss, dessen Flanke der Kirchen-Hausener Kapitän Andy Krukenberg per Direktschuss zum 0:1 verwertete. Gespielt waren gerade 18 Sekunden. Trotz dieses schnellen Rückstandes durften die Möhringer wieder etwas Mut schöpfen, denn ab der 18. Minute mussten die Gäste in Unterzahl spielen. Schiedsrichter Yannick Erath (Villingen) zeigte Kirchen-Hausens Torhüter Fabian Stihl nach einem Handspiel außerhalb des Strafraums die rote Karte.

Doch die Möhringer konnten mit ihrer numerischen Überzahl nichts anfangen, spielten kompliziert und leisteten sich viele Ballverluste. Die SG Kirchen-Hausen dagegen spielte durchdachter und abgeklärter und kam einige Male gefährlich vor das Tor der Platzherren. Es dauerte allerdings bis zur dritten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte, ehe erneut Krukenberg nach einem kurz ausgeführten Freistoß mit einem Flachschuss zum 0:2 erfolgreich war. Zuvor hatte Weiss nach einer Flanke von Krukenberg nur knapp einen Treffer verpasst.

Der FV Möhringen kam nur selten in den Strafraum des Aufsteigers. In der 38. Minute schoss der schön freigespielte Luca Blum von der Strafraumgrenze am langen Eck vorbei und Stephan Paulsen stand bei seinem Treffer in der 43. Minute im Abseits.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff verletzte sich der Möhringer Omar Manjang ohne Einwirkung eines Gegenspielers schwer. Der Abwehrspieler wurde auf dem Platz behandelt und vom Notarzt und DRK versorgt und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Auch nach der Halbzeit fanden die Möhringer lange Zeit nicht ins Spiel. Zudem leistete sich FVM-Torhüter Mateusz Frosik einige riskante Abspiele, die der Gegner aber nicht nutzen konnte. Für den dritten Treffer der Kirchen-Hausener sorgten die Möhringer selbst, als ein Abwehrspieler eine Hereingabe von Krukenberg zum 0:3 ins eigene Netz schoss.

Danach plätscherte das Spiel dahin, ehe es in der Schlussphase überraschend noch einmal spannend wurde. FVM-Kapitän Paulsen gelang in der 79. Minute das 1:3. Nur zwei Minuten später schloss der eingewechselte Felix Bell den besten Angriff der Gastgeber mit dem 2:3-Anschlusstreffer ab. Die Platzherren witterten noch einmal Morgenluft und bekamen in der 84. und 90. Minute noch jeweils einen Freistoß zugesprochen. Doch die beiden Schüsse von Tobias Hofstetter blieben jeweils in der Abwehrmauer hängen, sodass es beim verdienten 3:2-Sieg der SG Kirchen-Hausen blieb.

FV Möhringen: Mateusz Frosik, Omar Manjang (ab 46. Minute Felix Bell), Luca Blum, Stephan Paulsen, Bastian Schaar, Flavio Hainke, Tobias Hofstetter, Lucas Tschaut, Kevin Franz, Noel Bianchi, Cenk Cepnioglu (56. Daniel Koch). - SG Kirchen-Hausen: Fabian Stihl, Modou Camara, Buba Jammeh, Pascal Stihl (23. Markus Lehmann), Oliver Weiß (63. Manuel König), Florian Rapp, Sheriff Jallow, Yannic Thoma, Mike Weinmann (63. Mario Pekau), Christian Aschmann, Andy Krukenberg. - Tore: 0:1 (1. Minute) Andy Krukenberg, 0:2 (45.+3) Andy Krukenberg, 0:3 (65.) Eigentor, 1:3 (79.) Stephan Paulsen, 2:3 (81.) Felix Bell. - Schiedsrichter: Yannick Erath (Villingen). - Zuschauer: 130. - Rote Karte: Fabian Stihl (Kirchen-Hausen/18.). - Gelbe Karten: 3/5.