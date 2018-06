Der FV Möhringen hat den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga A 2 Badischer Schwarzwald geschafft. Der FVM besiegte am letzten Spieltag den direkten Konkurrenten FC Neustadt auf eigenem Platz 5:1 und schob sich damit an der zweiten Mannschaft des FC Bad Dürrheim vorbei, die in Hinterzarten 1:5 verlor. Die Kurstädter müssen damit in die Abstiegsrelegation. Neben dem FC Neustadt II steigen auch der SV Göschweiler und FC Hüfingen in die Kreisliga B ab.

Die Möhringer waren in diesem Duell zweier direkter Abstiegskandidaten die klar spielbestimmende Mannschaft. Die Mannschaft von Trainer Thomas Ribbe war gut eingestellt und ließ von der ersten Minute durch aggressives Zweikampfverhalten ihren Willen erkennen, das Spiel gewinnen zu wollen.

Die Gastgeber nutzten bereits ihre zweite Chance zur frühen Führung. Nachdem Mohamed Gomina nach einem herrlichen Pass von Luks Klüppel freigespiuelt worden war, scheiterte der junge FVM-Spieler in der dritten Minute von der rechten Seite noch am Neustädter Torhüter Edwin Ditz. In der zehnten Minute machte es auf der linken Seite Jonathan Bell besser. Er brachte die Gastgeber mit einem platzierten Flachschuss aus 15 Metern ins linke Eck 1:0 in Führung.

Auch in der Folge waren die Möhringer zielstrebiger, nutzten allerdings die Freiräume, die ihnen der Gegner gestattete, zunächst nicht aus. Nach zwei vergebenen Kopfballchancen von Gomina und Stephan Paulsen hatte Tobias Hofstetter Pech, als er in der 42. Minute mit einem Freistoß aus 20 Metern nur den Pfosten traf. Unmittelbar vor der Pause vergaben die Gastgeber die größte Chance im Spiel, als Bell und Gomina allein auf das Gäste-Tor zuliefen, Gomina den Querpass von Bell aber nicht richtig traf und aus sechs Metern am Tor vorbeischoss.

Doch die Gastgeber kamen hellwach aus der Kabine und stellten mit drei Toren innerhalb von acht Minuten die Weichen auf Klassenerhalt. In der 48. Minute setzte sich Bell nach einem langen Ball von Omar Manjang im Strafraum durch und erzielte aus spitzem Winkel das 2:0. Nur zwei Minuten später nahm Gomina dem Neustädter Ilija Manduric den Ball ab, lief auf den Torhüter zu und überwand zum 3:0. Doch damit nicht genug. In der 55. Minute bediente Bell wie schon kurz vor dem Pausenpfiff Gomina, und diesmal schob dieser den Ball zum 4:0 ins Netz. Damit war die Entscheidung gefallen.

Erst im Gefühl des sicheren Sieges ließen die Möhringer den Gästen einige Abschlüsse zu. So wehrte Torhüter Mike Wüst einen scharfen Flachschuss von Heiko Beha ab, war dann aber in der 59. Minute geschlagen, als Arthur Balke mit einem Sonntagsschuss in den Winkel den Neustädter Ehrentreffer zum 4:1 erzielte. In den letzten 30 Minuten verflachte die Partie, obwohl die Platzherren noch zu einigen Chancen kamen. Doch nur eine davon konnten sie nutzen, als Paulsen in der 72. Minute den 5:1-Endstand erzielte. Der Möhringer Gomina sah in der 82. Minute nach einem Foulspiel vom manchmal etwas kleinlich pfeifenen Schiedsrichter Stephan Niggemeier die gelbrote Karte.

FV Möhringen: Mike Wüst, Omar Manjang, Lucas Tschaut (ab 63. Minute Jonas Heine), Lukas Klüppel, Maximilian Moewe, Jonathan Bell (84. Noel Bianchi), Tobias Hofstetter, Stephan Paulsen (86. Julian Wörner), Mohamed Gomina, Stefan Huber, Daniel Koch (54. Modou Tamba). - FC Neustadt II: Edwin Ditz, Heiko Beha, Matthias Waldvogel, Anton Balke (35. Ilija Manduric), Alexander Blank, Cem Akdeniz (60. Ruben Feser), Arthur Balke (67. Dennis Seng), Björn Fischer, Jonas Feser, Ivan Mandyric, Tim Knöpfle (19. Sainey Camara). - Tore: 1:0 (10. Minute) Jonathan Bell, 2:0 (48.) Jonathan Bell, 3:0 (50.) Mohamed Gomina, 4:0 (55.) Mohamed Gomina, 4:1 (59.) Arthur Balke, 5:1 (72.) Stephan Paulsen. - Schiedsrichter: Stephan Niggemeier (Unterkirnach). - Zuschauer: 180. - Gelbrote Karte: Mohamed Gomina (82./FV Möhringen). - Gelbe Karten: 1/5.