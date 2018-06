(sz) - Die Auswahlfahrer des württembergischen Radsportbundes haben an der 39. Internationalen Junioren-Etappenrundfahrt des RSC Cottbus in der Lausitz teilgenommen. Auch der Möhringer Moritz Fußnegger war von Landestrainer Krieg nominiert worden und belegte im Gesamtklassement den achten Platz.

80 Kilometer war die erste Etappe lang, in der Fußnegger in der Spitzengruppe liegend einen Ausreißversuch unternahm, aber am Schluss vom Fahrerfeld eingeholt wurde und so eine Platzierung unter den besten zehn Fahrern verpasste.

Die zweite Etappe begann mit einem Zeitfahren über 60 Kilometer. Auch hier erreichte Fußnegger einen Platz unter den ersten 25 Fahrern.

Die Schlussetappe führte über 120 Kilometer bei ständig böigem Wind. Nach der Hälfte der Distanz setzte sich eine Spitzengruppe mit 20 Fahrern ab. Zwei Kilometer vor dem Ziel gelang es dem späteren Sieger Lennard Kämna aus Cottbus und Moritz Fußnegger, sich aus dieser Gruppe zu lösen und den Sieg unter sich auszumachen. Insgesamt benötigten sie eine Zeit von 2:42 Stunden auf meist ebenem Gelände.

In der Endabrechnung aller drei Rennen belegte Fußnegger den achten Platz im 120 Fahrer großen Teilnehmerfeld.