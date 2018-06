Am Sonntag, 13. Juli, ist in der Kreuzkirche Möhringen ab 19.30 Uhr ein besonders Konzert zu hören: Das Ensemble de la Plata, ein Tango-Ensemble, entführt die Zuhörer in die faszinierende Welt dieses Tanzes. Die sieben Musiker präsentieren ihr neues Programm „Noche de Tango“, das die Facetten der Musik Astor Piazzollas widerspiegelt. Zudem erklingen Lieder des Tango-Sängers Carlos Gardel aus den 1920er- und 1930er-Jahren. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.