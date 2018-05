Edgar Hegele, dieser Name ist vielen Möhringern aus gutem Grund ein Begriff: Er war der erste Ortsvorsteher Möhringens. 1973 trat er dieses Amt an, der Ort war gerade nach Tuttlingen eingemeindet worden. Mehr als 20 Jahre behielt er den Posten und hat sich in der Geschichte des Ortsteils damit einen Namen gemacht. Anfang dieser Woche ist Hegele im Alter von 85 Jahren gestorben.

Es sei damals eine schwierige Situation gewesen, erinnerte Oberbürgermeister Michael Beck bei einem Empfang anlässlich des 80. Geburtstags von Hegele. Eine stolze alte Stadt habe ihre Selbständigkeit aufgegeben, viele Möhringer wollten nicht zu Tuttlingen gehören. Als Ortsvorsteher habe Hegele aber immer im Blick gehabt, möglichst viel gemeinsam zu machen, aber dennoch die Selbständigkeit Möhringens weitestgehend zu erhalten. Beck nannte Hegele einen weitsichtigen Kommunalpolitiker und Mann mit Visionen.

Hegele saß neben seiner Tätigkeit als Ortsvorsteher von 1968 bis 1994 für die SPD-Liste im Tuttlinger Gemeinderat. Dabei war er Mitglied in diversen Ausschüssen und fungierte sogar als zweiter Bürgermeister-Stellvertreter. Als „fröhlicher, kundiger und durchsetzungsfähiger Sozialdemokrat“ ist Hegele heute seinen Parteigenossen in Erinnerung. Im Nachruf der Stadtverwaltung Tuttlingen heißt es: „In den Gremien, im Ortsteil Möhringen sowie in der Bürgerschaft waren sein Engagement und Sachverstand immer gern gesehen und hoch geschätzt.“

In der Zeit von Edgar Hegele als Möhringens Ortsvorsteher wurden unter anderem die Kindergärten in Möhringen und in der Möhringer Vorstadt und eine Turnhalle im Städtle gebaut, die Stadtkernsanierung durchgeführt, das Probelokal für die Möhringer Vereine sowie das Wildgehege mit der Mühlberghütte ebenso wie der Verbindungsweg entlang der Donau nach Tuttlingen geschaffen.

In Möhringen und darüber hinaus war Hegele nicht nur als Politiker, sondern auch als Unternehmer bekannt. Als Chef einer Bauträgergesellschaft war er in den 1990er-Jahren unter anderem mit der Bebauung auf der ehemaligen Link-Brauerei in Möhringen beauftragt. Darauf enstanden 33 Reihen-Einfamilienhäuser.