Wie geht es weiter mit der Kreisstraße 5944 zwischen Möhringen und Esslingen? Am Dienstag hat der Verkehrsplaner Prof. Lutz Gaspers von der Hochschule für Technik in Stuttgart seine Überlegungen und Untersuchungen interessierten Bürgern in einer Fragestunde vorgestellt. Eine Sondersitzung des Möhringer Ortschaftsrats schloss sich an.

Der Verkehr auf der Eßlinger Straße zwischen Möhringen und Eßlingen belastet die Anwohner seit Jahren. Durch die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets Gänsäcker befürchten sie nun eine Verkehrszunahme.

Verkehr ist morgens am stärksten

Bei einer Verkehrszählung 2016 sei ermittelt worden, dass morgens zwischen 6.45 Uhr und 7.45 Uhr und mittags zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr die meisten Fahrzeuge fahren, führte Gaspers aus. Morgens waren es 200 Fahrzeuge, etwa in gleicher Zahl in beide Richtungen, und mittags 246 Fahrzeuge, mit einem deutlichen Überhang von Möhringen ausfahrend, gewesen. Das häufigste Ziel morgens war dabei Gänsäcker. In die andere Richtung fuhren vor allem Möhringer, die in Richtung Villingen-Schwenningen unterwegs waren. Es hätten sich keine Unfallschwerpunkte auf der Strecke ermitteln lassen, so Gaspers.

Seiner Ansicht nach gibt es mehrere mögliche Maßnahmen, um den Verkehr auf der Kreisstraße 5944 einzudämmen. Man könne etwa eine Höchstgeschwindigkeit festlegen, die entweder stationär, durch mobile Anlagen oder aber durch eine Abschnittskontrolle, die allerdings in Deutschland nur zu Testzwecken zugelassen sei, überprüft werde. Eine weitere Möglichkeit sei eine Zufahrtsbeschränkung: Das heißt, der Verkehr würde nur zeitlich beschränkt durchgelassen oder die Autos dürften nur einseitig fahren. Allerdings sei das rechtlich kritisch zu beurteilen, sagte Gaspers, und könnte vom Verwaltungsgericht möglicherweise verworfen werden.

Größeres Potenzial sieht er bei Umbauten. Man könnte auf der Straße Engstellen schaffen oder Parkbuchten und Überquerungsanlagen einrichten. Auch ein kleiner Kreisel an der Ecke Bischofszeller Straße/Bleichestraße wäre denkbar. Eine weitere Möglichkeit wären Ampeln, die immer nur einen Schwung Fahrzeuge durchlassen.

Knoten mit B 523 zu attraktiv

Gaspers regte auch an, den Knotenpunkt bei der Abzweigung von der B523 in die K5944 unattraktiver zu machen. Am Schleichweg über die Bleichestraße und die Klingenbergstraße könnte zudem ein Schild „Anlieger frei“ angebracht werden – auch dort wären Kontrollen nötig.

„Insgesamt müsste die Strecke um zwei Minuten verlangsamt werden, um keinen Vorteil gegenüber dem Weg über den Aesculap-Kreisel mehr zu haben“, führte Gaspers aus.

Aus der Bürgerschaft wollte ein Teilnehmer wissen, warum dies nicht längst geprüft und angegangen worden sei. Ortsvorsteher Herwig Klingenstein betonte noch einmal, dass weder er noch die Mehrheit der Ortschaftsräte dem Bebauungsplan Gänsäcker zustimmen werde, „solange die Maßnahmen zur Regelung des Verkehrs nicht geregelt sind“. Er sagte auch einer Mitbürgerin zu, dass in Kürze noch einmal eine Verkehrszählung stattfinden würde, um aktuelle Werte zu haben.

Ein Bürger wollte wissen, ob das potenzielle Naturschutzgebiet im Bächetal Einfluss auf die Pläne für die Straße haben könnte. Michael Herre, Leiter Bauplanung bei der Stadtverwaltung, sagte, die Ausweisung des Naturschutzgebietes sei sicherlich vorteilhaft zur Verhinderung des Ausbaus der Straße. „Das stellt aber keine Garantie dar.“

Immer wieder wird diskutiert, ob die Stadt die Straße vom Kreis übernehmen könnte. Herre führte aus, dass für die Stadt dabei jährlich Kosten von zirka 45 000 Euro anfallen würden. Was den Lärm angeht, steht es laut Stadt nicht so schlimm um die Straße wie subjektiv wahrgenommen: Die zulässige Lärmbelästigung werde mit den derzeitigen Fahrzeugen nicht erreicht, sagte Herre. Erst bei 575 Fahrzeugen pro Stunde würde der Grenzwert knapp erreicht.

Ortschaftsrat will Umbau

Die Möhringer Räte haben in ihrer Sondersitzung eine Veränderung der gegenwärtigen Straßentrasse und des Querschnitts der K5944 zwischen der Eßlinger Mühle und dem Ortseingang Möhringen abgelehnt. Das bisherige LKW-Verbot soll bestehen bleiben, eine Vollsperrung der Straße soll nicht in Betracht kommen.

Die Verwaltung wurde beauftragt, die Maßnahmen von Lutz Gaspers umzusetzen, die dieser noch einmal in einem konkreten Plan verarbeiten soll. Danach soll die Stadt Verhandlungen mit dem Straßenbaulastträger, dem Landkreis, führen. Dabei soll es darum gehen, ob zum Beispiel Tempo 30, wechselseitigen Einbuchtungen zur Straßenverengung sowie eine Straßenverengung an den Knotenpunkten umgesetzt werden können. Des Weiteren sollen für das Städtle verkehrsberuhigende Maßnahmen innerhalb der Ortslage realisiert werden.

Im Ortschaftsrat wurden die Anträge der Ortschaftsräte Joachim Bloch, Günther Dreher und Günther Hartmann zur Einholung mehrerer Rechtsgutachten abgelehnt. Diese waren für den verkehrstechnischen, den verkehrsrechtlichen und den ökologischen Bereich gefordert. Ebenso abgelehnt wurde der Antrag zur Standortuntersuchung. (sm)