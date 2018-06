Vor genau 50 Jahren haben sich gleich zwei Brautpaare das „Ja“-Wort vor dem Standesbeamten im Rathaus in Möhringen gegeben. Und das war keine Fehlplanung der Stadt, sondern der Wunsch der Brüder Richard und Rudolf Massong, die am selben Tag den Bund der Ehe eingehen wollten. So feierten die Paare Gertrud und Richard sowie Hilde und Rudolf Massong am 7. Mai 1965 eine Doppelhochzeit. Gemeinsam ging es für die vier auch nach der Hochzeit weiter: Seit 50 Jahren leben sie zusammen an der Grünenbergstraße in der Möhringer Vorstadt.

Blicken die vier nun auf die vergangenen 50 Jahre zurück, sind sie sich einig, dass das Zusammenleben stets sehr gut funktioniert habe. Der Hausbau neben dem Elternhaus der Massong-Brüder startete bereits zwei Jahre vor dem Hochzeitstag, im Jahr 1963. Recht schnell nach der Fertigstellung zogen die frisch verheirateten Paare 1965 ein. „Unser Vater wollte losen, wer im Haus nach oben und wer nach unten zieht. Wir vier waren uns aber sofort einig“, erzählt Richard Massong von der unkomplizierten Aufteilung des gemeinsamen Hauses beim Einzug. Auch der Garten wurde brüderlich aufgeteilt – aber gemäht werde gemeinsam, erklärt Rudolf Massong lachend. Seit 50 Jahren freuen sich die vier nun über die kurzen Wege, um miteinander etwas unternehmen zu können.

Kennengelernt haben sich die Paare jeweils in Tuttlingen. Gertrud und Richard Massong gingen schon als Jugendliche zusammen in dieselbe Klasse auf der Schillerschule. Richards Cousine war auch eine gute Freundin von Gertrud und mit gemeinsamen Freunden trafen sie sich alle regelmäßig nach der Schule in Tuttlingen. „Wir sind oft dreimal am Tag von Möhringen aus nach Tuttlingen gelaufen, zur Schule und um Freunde zu treffen,“ erzählt Richard Massong. „Als ich schließlich ein eigenes Rad hatte, war das wirklich eine Sensation.“

Hilde und Rudolf Massong lernten sich ebenfalls bei gemeinsamen Unternehmungen mit dem Freundeskreis der Brüder in Tuttlingen kennen. „Wie waren eine Zeit lang Nachbarn in der Möhringer Vorstadt, ohne uns zu kennen. Getroffen haben wir uns dann beim Tanzen,“ erzählt Hilde Massong.

Ursprung im Banat

Bevor die Familie Massong in der Möhringer Vorstadt heimisch wurde, musste sie nach Ende des Zweiten Weltkrieges eine weite Reise quer durch Europa durchstehen. Die Brüder flohen mit ihren Eltern als Kinder aus dem Gebiet Banat in Rumänien nach Deutschland. Rund 180 andere Donauschwaben siedelten in dieser Zeit mit ihnen um und bilden bis heute eine feste Gemeinschaft und gute Nachbarschaft. Auch Hilde Massong musste nach dem Krieg mit ihrer Mutter aus dem Banat fliehen. Sie zog zuerst nach Friedrichshafen und kam schließlich 1962 in der Möhringer Vorstadt an, wo sie herzlich in den Freundeskreis der Massong-Brüder aufgenommen wurde.

„An unserem Hochzeitstag war unbeständiges Wetter“, erinnert sich Gertrud Massong. Nach der standesamtlichen Hochzeit wurde in der St. Galluskirche in Tuttlingen noch eine kirchliche Trauung für die beiden Paare abgehalten. Pünktlich zu den Hochzeitsfotos nach der Kirche sei dann die Sonne wieder hervorgekommen. Gefeiert wurde anschließend im Tuttlinger Gasthof Kaiserhof“. „Jedes Paar hatte seine eigene Hochzeitstorte. Und es gab für die über 200 Gäste reichlich Kuchen“, erinnert sich Gertrud Massong.

Gefeiert wird auch heute Abend wieder – diesmal im gemeinsamen Garten. Ein Zelt sorgt auch bei unbeständigem Wetter für trockene Füße bei den rund 50 Gästen. Neben den drei Kindern und zwei Enkeln werden auch die Möhringer Stadträte sowie der Musikverein zur musikalischen Untermalung des doppelten Festes erwartet.