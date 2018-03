Bei vielen ist es schon ein Gesprächsthema: Die Bezirkssynode – das regionale Kirchenparlament – hat im Herbst 2017 über eine Veränderung entschieden, die die evangelische Kirchengemeinde Möhringen / Emmingen-Liptingen betrifft: den sogenannten Pfarrplan 2024.

Die Landeskirche stellt sich darauf ein, dass zukünftig die finanziellen Spielräume geringer werden und dass die Zahl der Mitglieder weiter zurückgeht. Deswegen wird die Zahl der Pfarrstellen reduziert. Der Kirchenbezirk Tuttlingen muss in den kommenden sechs Jahren dreieinhalb Pfarrstellen einsparen. Diese Vorgabe soll unter anderem durch folgende Maßnahme erreicht werden: Ab 2024 soll es einen gemeinsamen Pfarrer für Emmingen-Liptingen und für Neuhausen geben. Möhringen mit der Vorstadt wird in Zukunft weiter einen 50-prozentigen Pfarrstellenanteil haben.

In Möhringen fragt man sich nun, in welcher Form diese 50-prozentige Stelle in Zukunft ausgestaltet werden soll. Unter Umständen ist es vorteilhaft, mit der Gesamtkirchengemeinde Tuttlingen zu kooperieren, um auch in Zukunft eine besetzbare Pfarrstelle mit möglichst großer Verankerung in Möhringen und in der Vorstadt zu haben.

Die jetzige Form der Gemeinde – Möhringen gemeinsam mit Emmingen-Liptingen – ergibt unter diesen Bedingungen nicht mehr viel Sinn, meint man bei der evangelischen Kirchengemeinde Möhringen und fragt sich: Wie soll es weitergehen? Sie will die Meinungsbildung auf möglichst breite Füße stellen. Der Kirchengemeinderat als beschließendes Gremium ist daran interessiert zu wissen, wie die Kirchengemeindemitglieder zu den anstehenden Veränderungen stehen.

Sie bittet, die Gemeindeversammlung zu diesem Thema am Mittwoch, 7. März, um 19.30 Uhr in der Kreuzkirche zu besuchen. Dort gibt es genaue Infos zu den Hintergründen des Pfarrplans 2024. Anschließend können in einer Diskussion Fragen gestellt und Sorgen geäußert werden.