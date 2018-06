Zum fünften Mal hat das Dorftheater Eßlingen eine Komödie in drei Akten aufgeführt. „Es ist was los auf dem Hungerhof“ lautete diesmal der Titel des Stücks. Und erneut waren allen vier Vorführungsabende in der Pfarrscheuer ausverkauft.

Jan Taschler begrüßte die Gäste mit seinem Gitarrenspiel. In dem Stück ging es anschließend um drei unverheiratete Geschwister, die eine Schweinezucht und eine Hühnerfarm betreiben. Seit einiger Zeit müssen sich die drei mit dem reichlich überspannten Kurschatten des Bauern Wolfgang herum plagen. Die Fine ist ihrem Wolfgang aus der Kur kurzerhand nachgereist und auf dem Hungerhof eingezogen. Turbulent wird es, als sich ein Notar und Testamentsvollstrecker ankündigt. Er soll überwachen, ob die Bedingungen erfüllt werden, die ein schwerreicher Erb-Onkel aus Amerika an sein Erbe knüpft.

Ausflug bringt Idee zum Stück

Die lustige Geschichte wurde vom Dorftheater Eßlingen ebenso lustig in Szene gesetzt. Und schon die Vorgeschichte zu diesem Stück war eine Anekdote. Der Leiter des Dorftheaters, Karl Honold, war mit einer kleinen Gruppe auf einem Ausflug unterwegs. Bei der Einkehr in einem Lokal sahen die Frauen der Gruppe die Hühner aus Stoff, die zur Dekoration das Gasthaus zierten. Zu Hause angekommen begannen die Frauen solche Hühner zu basteln und gaben vor, dass das diesjährige Theaterstück mit Hühner zu tun haben müsse. Honold informierte sich bei den einschlägigen Verlagen und fand die Geschichte, die zumindest auf einem Hühnerhof, dem Hungerhof, spielt.

Zu Beginn des Stücks ertönte daher auch nicht etwa ein Gong oder ein Klingelzeichen, sondern das Krähen eines Hahns. Die Eßlinger hatten den ganzen Text wie immer in den schwäbischen Dialekt übertragen. Denn genau das ist das Erfolgsrezept. Sie spielen damit sozusagen aus der Mitte heraus. Der Zuschauer fühlt sich ein wenig, als würde sich das Geschehen wirklich im Dorf abspielen. Zudem schien jedem Darsteller seine Rolle auf den Leib geschrieben. Die Bewirtung der Gäste übernahmen wie immer die Angehörigen und Freunde der Spieler.