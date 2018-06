In der Ausbildungswerkstatt der städtischen Forstverwaltung in Eßlingen sowie auf dem Heusack haben zwölf Feuerwehrkameraden aus dem Landkreis Tuttlingen dieser Tage einen zweitägigen Motorsägenbasislehrgang erfolgreich abgeschlossen. Forstwirtschaftsmeister Christian Taschler sowie Feuerwehrkamerad Markus Grimm zeigten den Teilnehmern die erforderlichen Handgriffe mit der Motorsäge.

Neben der Brandbekämpfung und Unfallrettung wird die Feuerwehr auch gerufen, wenn es heißt, Straßen von umgestürzten Bäumen zu befreien. Nach einem Theorieblock bezüglich Arbeitssicherheit und Funktionsweise der Motorsäge folgte der Praxisteil. Mit einer Spannungsmaschine wurden Bäume unter Spannung gesetzt, um den Ernstfall möglichst realitätsnah nachzubilden. Den „gespannten Baum“ galt es dann unter Beachtung der eigenen Sicherheit fachtechnisch abzusägen.

Den Motorsägenbasislehrgang haben mit Erfolg abgeschlossen: Siegfried Aberle, Robert Storz (Eßlingen), Bertram Bühler, Florian Gruler (Gosheim), Benjamin Burgert, Adrian Faber (Aulfingen), Martin Huber, Matthias Huber (Gutmadingen), Keven Kirse, Daniel Weininger (Nendingen), Ercan Kösce (Tuttlingen), Timo Niebel (Schwandorf).

Die Freiwillige Feuerwehr Eßlingen feiert am Freitag, 22. Mai (Festakt), und am Sonntag, 31.Mai, ihr 75-jähriges Bestehen. Im Rahmen des Festprogramms am Sonntag sind um 11, 13 und 15Uhr Vorführungen zur „Motorsägenausbildung des Landkreis Tuttlingen“ durch die Ausbilder Christian Taschler und Markus Grimm vorgesehen. (aab)