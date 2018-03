Es hat gezischt und gedampft am vergangenen Freitagabend in der Pfarrscheuer in Eßlingen, denn die Eßlinger Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins veranstaltete dort ihren jährlichen Dampfmaschinenabend. Was einst vor rund 15 Jahren aus einer Idee heraus klein anfing, etablierte sich bis heute zu einer immer größer werdenden Zusammenkunft von Dampfmaschinen-Liebhabern aus dem gesamten Landkreis und solchen, die es durch die Veranstaltung geworden sind.

Mehr als 15 Aussteller präsentierten am Freitagabend ihre Modelle in der Pfarrscheuer und ließen die Kinderaugen immer größer werden. Die Kinder durften die Anlagen unter fachkundiger Anleitung der Besitzer selbst steuern und zeigten sich fasziniert von der Technik. Auch die Erwachsenen waren leidenschaftlich bei der Sache und tauschten sich über die unterschiedlichsten Modelle aus.

Der Schwäbische Albvereins sorgte in Form von Pommes und kühlen Getränken für das leibliche Wohl.