Hausbesitzer wollen Marder mit Musik verjagen

Auf ungewöhnliche „Marderjagd“ sind Besitzer eines Hauses in der Kniebisstraße in Tuningen gegangen. Wie die Polizei mitteilt, haben sie dabei versucht, in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit lauter Musik, gesteurt über eine Zeitschaltuhr, einen Marder zu vertreiben, der sich auf dem Dachboden eingenistet hatte.

Nachbarn hörten in der Nacht auf Sonntag die laute Musik. Besorgt über den Lärm und weil sie wussten, dass die Besitzer des Hauses vorübergehend verreist waren, verständigten diese kurz nach Mitternacht die Polizei. Erst eine telefonische Abklärung über die Handynummer des vorübergehend verreisten Hausbesitzers brachte Klarheit über den ungewöhnlichen Lärm: Im Dachboden des Hauses hatte sich seit geraumer Zeit ein Marder eingenistet. Um diesen zu vertreiben, installierte der Hausbesitzer eine Zeitschaltuhr und schloss an diese eine Stereoanlage an. Der nächtliche Lärm der Musik sollte dann den Marder während der Abwesenheit der Hausbesitzer auf „freundliche“ Art vertreiben.

Ob dem Tier die Musik nun gefallen hat oder er sich tatsächlich eine andere Bleibe suchen wird, werden die nächsten Tage zeigen. Für die Beamten war nur wichtig, dass kein Unberechtigter in das Haus eingedrungen war und auch die Nachbarn in der Nacht nicht zu sehr von der ungewöhnlichen Marderjagd gestört werden. (pz)