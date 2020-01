Treffpunkt Instrumental: Beim Abschlusskonzert des Querflöten-Seminars an der Berufsakademie bewegten sich die 19 Teilnehmer zwischen Barock und Jazz, den Themen des Kurses.

Eine Brücke zwischen diesen auf den ersten Blick so konträren Stilrichtungen schlug eine Teilnehmerin mit einer verjazzten Bourée. Eindeutig barocke und aparte Musik erklang bei dem Quartett von Telemann und bei zwei Sätzen aus Bachs Sonate e-Moll. 283 Jahre später als Bach wurde der Komponist von „String of Thoughts“ geboren, Tilmann Dehnhard, einer der beiden Flöten-Dozenten des „Treffpunkts“. Pianist Nicolai Thärichen begleitete den Solisten bei den tonalen Gedankensprüngen. Begleiter bei den Barockwerken war Prof. Gregor Hollmann am zweimanualigen Cembalo.

Besonders kräftigen Applaus erhielt eine Solistin für ihre Umsetzung von Ian Clarkes „Zoom Tube“ von 2001. Neben rhythmischem Blues wurden erweiterte Techniken genutzt, um die Geräuschkulisse einer U-Bahn nachzuahmen. Gleich vier Notenständer waren für Clarkes ungewöhnliche Vorgaben nötig.Sonaten von Pietro Locatelli, von Telemann und Bach repräsentierten wieder den Barock. Der ansprechende dritte Satz von Bachs Sonate in Es-Dur wurde auf einer Pikkoloflöte gespielt. Von Sonate zu Rhumba sprang das Programm mit „Armando’s“ von Chick Corea, das er 1976 seinem Vater gewidmet hatte. Hier wie nach der Salsa von Mike Mower erschollen anerkennende Pfiffe im Saal.

Improvisation war gefragt bei John Coltranes „Equinox“, umgesetzt von einem Quartett. Dozent Dehnhard wurde mit dem Auftrag überrascht, eine der Stimmen beim Quartetto concertante „Die zärtlichen Freunde“ von J. F. Klöffler (1725 – 1790) zu übernehmen. Alle 19 Kursteilnehmer ließen mit der Musik Händels die Königin von Saba in den Saal einziehen. Abschließend folgten sie Tilmann Dehnhards Körpersprache, der für die Zuhörer wie ein Geheimcode wirkende Signale gab, um „Soundpainting“ erklingen zu lassen. Spannend.

Von über der Hälfte der 15 Musikkorps der Bundeswehr (Heer, Marine, Luftwaffe und „besondere Aufgabenbereiche“) hatten sich Registerführer für die Fortbildung angemeldet, dazu einige „Externe“, also zivile Flötistinnen. 2021 wird der Treffpunkt für Saxofonisten angeboten werden.