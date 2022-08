Zweitägige Fährtenarbeit mit den Hunden

Der HSV Trossingen hat zusammen mit den Seminarleitern Bernd Föry und Petra Reichmann einmal mehr das Fährtenseminar ausgerichtet. Das zweitägige Seminar war bei der Premiere im Jahr 2017 bei den Teilnehmern so gut angekommen und sorgte in der Folge für eine so große Nachfrage, dass es seither jährlich ausgerichtet. Nun gab es die fünfte Auflage, teilt, der Trossinger Hundesportverein mit.

Zehn Teilnehmer mit eigenem Hund und weitere, die ohne eigenen Hund dabei waren, nahmen den Weg nach Trossingen auf sich. Bernd Föry eröffnete das Seminar mit einem Theorieteil. Dabei ging es sowohl um die Fährtenarbeit und deren Aufbau sowie um um Fragen und Fallbeispiele der Teilnehmer. Einige Teilnehmer waren bereits mehrfach bei dem Seminar und zeigtendie Entwicklung ihres Hundes auf, analysierten Probleme und brachten eigene Erfolgsstrategien mit ein. Nach dem Theorieteil sorgten die Mitglieder des HSV Trossingen für die Bewirtung, ehe es nach dem Mittagessen mit mit der Praxis weiterging.

Für den praktischen Teil ging es zu einem Ackergelände in Seitingen-Oberflacht. Jeder Hundeführer hatte die Aufgabe, selbst eine Fährte nach aktuellem Ausbildungsstand des Hundes zu legen und den Hund zur ersten Bestandsaufnahme vorzuführen. Im Anschluss wurden die Fährtenarbeiten der Hunde von der Gruppe analysiert und Ideen und Lösungsvorschläge sowie weitere Trainingsansätze diskutiert. Im zweiten Durchgang wurden die Fährten unter Erläuterung von Bernd Föry durch Petra Reichmann gelegt. Dabei wurde auf Besonderheiten, Änderungen und Ideen für den jeweiligen Hund eingegangen. Jeder Hundeführer hatte die Chance, das neue Wissen in die Praxis umzusetzen. Nach dem anstrengenden und heißen Tag auf dem Acker folgten ein Spanferkel-Essen und ein gemütlicher Abend in geselliger Runde auf dem Vereinsgelände.

Am Sonntagmorgen folgte eine weitere kurze Theorieeinheit los. Die Teilnehmer hatten auch die Möglichkeit, die Ereignisse des Vortags Revue passieren zu lassen und Fragen zu stellen. Außerdem ging es um die Gegenstandsarbeit, die ein wichtiger Bestandteil der Fährtenarbeit ist. Auf dem Übungsplatz zeigte Petra Reichmann mit ihrem Hund die zuvor beschriebenen Trainingsschritte. Danach ging es erneut zum Fährtengelände.

Am späten Nachmittag trafen sich alle auf dem Vereinsgelände, wo das Seminar bei einem Essen und einer offenen Frage- und Feedbackrunde zu Ende ging.