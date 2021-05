Zwei Trossinger spenden 100 Mal Blut

Geschäfte im Bodenseekreis dürfen wieder öffnen – zumindest in der abgespeckten Variante. Weil die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 150 liegt, ist im Kreis ab Mittwoch Click & Meet im Einzelhandel möglich. Kunden können also einen Termin vereinbaren und dann zum Einkaufen in den Laden kommen. Voraussetzung ist allerdings ein negativer Corona-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist.

Eine Alternative gibt es für Menschen, die gegen das Corona-Virus geimpft sind.