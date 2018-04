Zwei Trossinger machen Furore

Mit der Präsentation einer neuen „Drum Workstation“ hat die in Adorf/Sachsen beheimatete Firma GEWA music auf der Musikmesse in Frankfurt Aufsehen erregt. Hoch erfreut zeigt sich der in Trossingen geborene und aufgewachsene Eigentümer des Unternehmens, Hans-Peter Messner: „In 45 Jahren Musikbranche bin ich noch nie mit so viel positiven Statements aus der ganzen Welt überhäuft worden; die Produktion 2018 ist bereits ausverkauft.“

Die „Drum Workstation G9“ ist die Integration von digitalem „Schlagzeug und Studio“. In der GEWA-Cloud“ stecken die begehrtesten digitalen Sounds internationaler Drummer, die via Wifi in das Modul geladen, zusammengestellt und per Preset abgerufen werden können. Das „musikalische Wunder“ schlug bei der Vorstellung auf der Frankfurter Musikmesse in der vergangenen Woche als Weltneuheit voll ein.

Der Mittsechziger Messner stammt wie die Mutter von Walter Hohner aus dem Stamm der „Unteren Mühle“. Mit dem Akkordeon aufgewachsen, war er von Kindesbeinen an der Hohner AG sehr nahe. Nach seinem Studium trat der junge Diplom-Kaufmann bei Hohner ein, übernahm unter dem seinerzeitigen Vorstandssprecher Drobek die Vertriebsverantwortung. Zusammen mit dem seinerzeitigen Hohner-Entwicklungschef, Claus Dorner, trieben beide insbesondere den Geschäftszweig „Digitale Tonerzeugung“ weltweit voran.

Der Ur-Trossinger Claus Dorner, der Sohn des legendären Paul Dorner, ein Enkel des Firmengründers Matthias Hohner, war in enger Zusammenarbeit mit dem seinerzeitigen Vorstand Walter Hohner maßgeblich für die Aktivitäten von Hohner in der Digitaltechnik verantwortlich und leitete insbesondere auch den späteren Einstieg von Hohner in die „Digitale Tonerzeugung“.

Diese Entwicklung erreichte Ende der 70er- und Anfang der 80er-Jahre einen Höhepunkt. 1985 endete die Blütezeit wegen überlegener Neuentwicklungen aus Fernost (Yamaha), so berichtet Hans-Peter Messner. Der Chefentwickler Christian Deforeit verließ daraufhin Hohner und gründetete in Semur en Auxois in Frankreich die Firma „Dream S.A.S.“, zu der nach wenigen Jahren auch Claus Dorner stieß.

Claus Dorner – mittlerweile hat er die 70 überschritten – betrachtet die in Frankfurt vorgestellte Neuentwicklung der „Drum Workstation“ wohl als einen der Höhepunkte seines Lebenswerks. Bei der aufwendigen Premieren-Inszenierung unter dem Titel „Beyond Digital Drums“ in der Festhalle auf der Musikmesse war er entsprechend gerührt und von der Fachwelt bewundert.

Für GEWA music ist damit der Durchbruch auch in der Welt der „digitalen Tonerzeugung“ gelungen. Das Unternehmen ist heute in nahezu allen Bereichen – Streich-, Zupf-, Blas-, Schlag- – der Musikinstrumente als Entwickler, Hersteller und Vertrieb etabliert. Viele technische Ursprünge, das weltweite Vermarktungs-Know-How, insbesondere der „Drum Workstation“, liegen aber tatsächlich im württembergischen Trossingen.