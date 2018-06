Zwei Leichtverletzte bei Autounfall

Zwei Frauen sind am MIttwochmorgen in Trossingen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Die Jüngere der beiden hatte der anderen die Vorfahrt genommen.

Wie die Polizei berichtet, kam es an der Kreuzung Im Steppach/ Theodor-Heuss-Straße zu dem Zusammenstoß. Eine 30 Jahre alte VW-Fahrerin wollte von der Theodor-Heuss- Straße kommend in die Straße Am Steppach einbiegen und übersah dabei eine 69-jährige BMW-Fahrerin, die auf der Vorfahrtstraße stadteinwärts fuhr. Durch die Kollision wurde das Fahrzeug der 30- Jährigen gegen ein auf einem Straßenteiler stehendes Verkehrszeichen geschleudert. Beide Fahrerinnen zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden zur Untersuchung in das Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Um die Autos kümmerte sich ein Abschleppdienst, so die Polizei weiter.