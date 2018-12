Zwei Jungs auf Dämonenjagd

Engel und Dämonen tummeln sich in Lena Muskats Debütroman „Halbwesen - Diener zweier Welten“. Vorgestellt hat die junge Autorin das Buch vor Kurzem in Mory’s Hofbuchhandlung.

Sie sei noch immer überrascht und beeindruckt, ihren eigenen Roman nicht nur im Regal stehen zu sehen, sondern daraus vorlesen zu können. Als Kind habe sie schon immer viele Bücher gelesen und letztendlich durch die Harry-Potter-Reihe ihre Leidenschaft für Fantasy-Romane entdeckt.

Mit 17 Jahren begann sie zu schreiben - in einsatzfreien Zeiten trifft man die Rettungsassistentin oft mit Stift und Block an. Eine Idee für ihr eigenes Buch lieferte das Lied „Demons“ der US-amerikanischen Band Imagine Dragons. „Ich muss daraus etwas machen“, habe sie gedacht, als sie den Liedtext hörte. „Dämonen gibt es schon in vielen Geschichten, deshalb habe ich versucht, eine andere Perspektive zu finden.“ Zudem inspiriert von Cassandra Clare, die mit ihrer Reihe „Chroniken der Unterwelt“ international erfolgreich wurde, entwarf die 28-Jährige in detaillierter, flüssiger Erzählweise eine Geschichte aus dem Genre Urban Fantasy. gemeint ist damit Fantasy, die in der Gegenwart angesiedelt ist.

Muskats Buch handelt von zwei Halbwesen: dem Halbdämon Alec und dem Halbengel Tyler, deren Aufgabe es ist, die Menschenwelt vor Dämonen zu beschützen. Die Freundschaft der beiden Protagonisten wird im Laufe der Geschichte stark auf die Probe gestellt.

Die beiden Figuren erhielten übrigens die Namen zweier Cousins einer Gastfamilie in den USA, wo die Autorin ein Austauschjahr gemacht hatte.

Eigentlich, sagt Lena Muskat, war „Halbwesen - Diener zweier Welten“ als in sich geschlossene Geschichte gedacht. „Es ist eigentlich schon das Ende, jedoch ist eine Fortsetzung in Arbeit“, verriet Lena Muskat. Fans ihrer Geschichte können sich also womöglich auf eine Fortsetzung freuen.