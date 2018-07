Zwei finden den Weg zu sich selbst

Beide haben das siebente Jahrzehnt überschritten, beide sind im Verein der Pilzfreunde, beide wandern gerne – gemeinsam sind die Senioren Lothar Volkheimer aus Trossingen und Josef (Jo) Derichs auf dem Jakobsweg gepilgert – auf den Spuren zu sich selbst. (wir hatten bereits ausführlich berichtet)

Von unserer Mitarbeiterin Ingrid Kohler

In einer Vortragsveranstaltung im bis auf den letzten Platz besetzten Würfelsaal der Volksbank Trossingen haben die beiden Freunde nun mit einer eindrucksvollen Diashow ihre Eindrücke und Erlebnisse dieses Höhepunktes ihres Lebens geschildert.

Es werde viel geredet über den Jakobsweg, mit dem 2006 auch Hape Kerkeling in seinem Buch enorme Aufmerksamkeit erzeugt habe, betonte Volksbank-Vorstandsvorsitzender Franz-Josef Jaumann: „Andere sprechen nicht viel, die machen. Und zwei dieser Macher sind Lothar Volkheimer und Josef Derichs, die mit beinahe 1000 Kilometern in 36 Tagen eine beeindruckende Leistung vollbracht haben“.

Einmal im Grenzbereich auf einer großen Tour unterwegs zu sein, sei die Entscheidung gewesen, war von Lothar Volkheimer zu Beginn zu erfahren. „Wir schrieben kein Tagebuch, wollten es nur für uns tun und jetzt machen wir heute genau das Gegenteil.“ Mit einem Gerüst von 1400 Fotos, die auf 360 reduziert wurden, dem Wanderführer, einem kleinen Notizbuch von Volkheimer und den Pilgerausweisen entstand eine 45-minütige Fotoshow des Jakobsweges, wie man ihn so noch nicht erlebt hat.

Die professionell mit vielen Details erstellte Diashow kommentiert von Jo Derichs war in drei Blöcke geteilt, dazwischen erfuhr das Publikum von Lothar Volkheimer eine Menge an Hintergrundinformationen und persönlichen Eindrücken der Pilgertour. „Jeder Tag begann voller Hoffnung“, betonte Volkheimer, „auch wenn man die Herbergen am frühen Morgen ohne Frühstück verlassen muss und es unter Umständen zwei Stunden gehen kann, bis es eine Einkehrmöglichkeit gibt“. Auf dem Jakobsweg werde das Gemeinschaftsgefühl gestärkt. „Jeder ist aus dem gleichen Holz geschnitzt.“ Körperlich könne die Pilgertour, die bis in fast 1500 Metern Höhe führe, fast jeder bewältigen; „man muss dann halt kleinere Touren gehen“.

Eines der beeindruckendsten Erlebnisse sei die Osternacht in Leon gewesen, als die beiden Zeugen alter spanischer Tradition mit Prozession wurden „eine Mischung aus Trauer und Volksfest“ bezeichnete es Volkheimer. „Ostern in dieser Umgebung muss man erlebt haben, man kann es nicht schildern.“ Viele Zeugnisse alten Christentums haben die beiden am Wegesrand in den unterschiedlichsten Landschaften gesehen. „Nach zwei Wochen ist man längst zum Pilger geworden.“ Und dann „endlich Santiago, ein Glücksgefühl so vor der Kathedrale zu stehen – auch wir umarmten wie alle Pilger die Statue des heiligen Jakobus“. Am Punkt Null des Jakobsweges wurde die Pilgerurkunde ausgestellt. Nachdem die beiden fünf Tage früher als geplant ihr Ziel erreichten, und ihre Gefühle am Ziel eher zwiespältig waren – Santiago de Compostela ist auch eine Touristenattraktion und nichts für echte Pilger – war die Entscheidung rasch gefasst, die Schuhe noch einmal zu schnüren mit dem Ziel Finisterre – das „Ende der Welt“.

Die Frage von Franz-Josef Jaumann, ob diese Wegstrecke den Menschen verändere, beantwortete Jo Derichs so: „Man denkt über das Leben und die Zukunft nach, ich habe gelernt zu sehen, was ist wichtig und was nicht. Ich träume sehr oft nachts davon, aber nicht unangenehm.“ Und Lothar Volkheimer: „Wir haben den Unterschied zwischen wandern und pilgern gelernt. Zeit und Geld verlieren dabei jeden Tag an Wertigkeit. Man erkennt, dass man mit wenig glücklich sein kann. Es war jeder Tag wunderbar, davon zehrt man, das trägt einen auf eine Welle, denn 27 Kilometer 36 Tage lang, das erfordert unheimliche Disziplin.“