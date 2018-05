Zwei Epochen kommen ins Gespräch

Als „Gespräch über die alte und die neue Musik“ bezeichnet die Lautenistin und Theorbistin Giulia Cantone ihr Solorezital am Sonntag, 6. Mai, um 17 Uhr im Alten Rat- und Schulhaus Trossingen. In dieser neuen „Musik am Sonntagnachmittag“ steht die musikalische Stilwende um 1600 im Mittelpunkt, die die Master-Studentin von Prof. Rolf Lislevand mit italienischem Repertoire der Spätrenaissance und des Frühbarocks für Renaissancelaute und Theorbe zum Klingen bringen wird.

Mit dem Konzerttitel „Dialogo della musica antica et della moderna“ bezieht sich Giulia Cantone auf den Titel eines Buches des Lautenisten und Theoretikers Vincenzo Galilei, dem Vater von Galileo Galilei. Darin hat dieser sich mit dem musikalischen Wandel im Verlauf des 16. Jahrhunderts auseinandergesetzt, der schließlich in eine neuen Stilepoche mündete, den Barock.

Giulia Cantone ist nach eigener Aussage fasziniert von der Zeit, der sie sich in ihrem Solorezital widmet: „Man kam von der ‚alten Musik‘ der strengen Renaissance in eine Zeit des Experimentierens und neuer künstlerischer Freiheit. Mit der Auswahl meiner Stücke will ich zeigen, wie die neue Art, Affekte, das heißt Emotionen, Gefühle auszudrücken, die Musik des frühen 17. Jahrhunderts auch für uns heutzutage noch so stark und aufregend macht.“

Die sechssaitige Renaissancelaute ist in der ersten Programmhälfte zu hören, während die „neue Musik“ auf der Theorbe interpretiert wird. Das Publikum erlebt im Alten Rat- und Schulhaus, dessen Kern sogar noch etwas älter ist als die Musik des Abends, zunächst Kompositionen von Meistern wie Dalza, Borrono und Francesco da Milano, im zweiten Teil dann Werke von Piccinini und Kapsberger.

Bereits um 16 Uhr wird der Musikwissenschaftler Rolf Fritsch wie gewohnt eine Einführung in das Konzertprogramm geben.