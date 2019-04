Zwölf Schuraer wollen in den Ortschaftsrat

Am 26. Mai wird bei der Kommunalwahl auch Schuras neuer Ortschaftsrat gewählt. Am Donnerstagabend haben zwölf Einwohner bekräftigt, ins Gremium einziehen zu wollen.

„Keinen offiziellen Touch“ darf die informelle Kandidatenvorstellung in Schura haben, so Ortsvorsteher Dieter Kohler, weshalb sie auch nicht im Rathaus, sondern in der Kellenbachschule stattfand. Grund ist, dass Schura traditionell keinen Wahlvorschlag eingereicht hat. Es gilt das Mehrheitswahlrecht: Grundsätzlich kann für jeden wählbaren Schuraer gestimmt werden. Acht Ortschaftsräte müssen den Ortschaftsrat laut Ortschaftsverfassung bilden.

„Damit die Leute wissen, wen sie wählen können, der auch bereit ist, das Amt auszuüben - das auch nicht so einfach abgelehnt werden könnte -, macht es Sinn, eine inoffizielle Liste mit Kandidaten aufzustellen, die in den Ortschaftsrat wollen“, sagt Hauptamtsleiter Ralf Sulzmann. Diese Liste wird vom 9. bis 12. Mai an alle Haushalte in Schura verteilt. Bis 12 Uhr am 2. Mai können sich noch Kandidaten melden, die aufgenommen werden wollen, dann ist Redaktionsschluss. Wer danach noch beschließt, in den Ortschaftsrat zu wollen, muss dies selbst bekannt machen.

Bisherige Räte wollen fast alle weitermachen

Am Donnerstagabend stand der Entschluss für zwölf Kandidaten aber schon fest: Gerhard Wehrle, Willi Link, Ralf Heimburger, Richard Fisel, Angelika Herrmann, Wilhelm Schöndienst, Klaus Benzing, Raimund Kornacker, Wolfgang Schoch, Ingo Hohner, Markus Dettling und Jürgen Haller würden das Amt im Fall der Wahl annehmen. Damit wollen bis auf Wolfgang Lienhard alle amtierenden Ortschaftsräte weitermachen. Neu im Gremium wären bei ihrer Wahl Gerhard Wehrle, Ralf Heimburger, Angelika Herrmann, Markus Dettling und Ingo Hohner.

Dieter Kohler, der noch bis zur Wahl Ortsvorsteher ist, betonte, wie wichtig es sei, „in Schura ein Interessenvertretungsgremium zu haben, auch wenn wir keine staatstragenden Beschlüsse fassen“. Im Trossinger Gemeinderat, so seine Erfahrung, sei Schura auch immer ernst genommen und gehört worden.