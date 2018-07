Zuschussgeschäft: Kultur darf etwas kosten

Trossingen nennt sich gerne Musikstadt und ist stolz darauf, mit gerade einmal 15000 Einwohnern ein Konzerthaus sein eigen nennen zu können. Das damit verbundene kulturelle Angebot kostet und belastet den knapp bemessenen Haushalt zusätzlich. Trotz aller Sparbemühungen sind sich Rat und Verwaltung aber einig: Trossingen setzt weiter auf Konzerte, Theateraufführungen und die Förderung von Musikvereinen und Musikschule.

Ein Blick in den Entwurf des Haushaltsplans zeigt es: Der Kulturbetrieb der Stadt, zu dem das Dr.- Ernst-Hohner-Konzerthaus, das Kesselhaus, aber auch die Musikschule und Fördergelder für Musikvereine fallen, ist ein deutliches Zuschussgeschäft. Auf der Einnahmenseite hat Stadtkämmerer Erwin Link 7000 Euro aus Spenden und Umlagen zu verbuchen und 71000 Euro aus den Verkäufen von Abos und Eintrittskarten. „Wir hoffen auf einen leichten Anstieg in diesem Punkt“ sagt er. Immerhin tausend Euro mehr als für das Jahr 2010 erwartet die Stadt bei den Eintrittsgeldern. Aktuell engagieren sich zum Beispiel die Stadtwerke EnTro finanziell an einer Kultur-Reihe im Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus.

Mit dem Problem, dass die Einnahmen im Kulturbetrieb nicht annähernd die Ausgaben decken, ist Trossingen in guter Gesellschaft mit Großstädten wie Berlin und Stuttgart. Ohne städtische Zuschüsse könnte weder das Konzerthaus, noch das Kesselhaus im jetzigen Stil betrieben werden.

Allein die Personalkosten für die beiden Einrichtungen werden für das aktuelle Jahr von der Verwaltung mit 44220 Euro veranschlagt. Das Personal an den Kassen aber auch eine Rathausmitarbeiterin, die für die Kulturarbeit eingesetzt wird, werden aus diesem Topf bezahlt.

Ein deutlich größerer Finanz-Posten verbirgt sich allerdings hinter der Bezeichnung „Aufwendungen für sonstige Sach- und Diestleistungen“ im Haushaltsplan.

Darunter werden die Honorare der Künstler verbucht, die Kosten für die Arbeit des Kulturbüros Südwest, aber auch Kleinigkeiten wie die Blumen, die die Stars am Ende einer Aufführung überreicht bekommen. Immerhin 163300 Euro werden dafür im Jahr 2011 fällig. Das Kulturbüro Südwest unter der Leitung von Frank Golischewski kümmt sich um die Zusammenstellung des Jahresprogramms und die Verhandlungen mit den Künstlern. Stadt und Rat hoffen, dass sich diese Investiton lohnt.

„Viel Geld, das sich lohnt“

„Frank Golischewski leistet ganz tolle Arbeit“, betont Stadträtin Petra Hermann (CDU). Sie räumt zwar ein, dass dieses Engagement die Stadt „viel Geld“ kostet, aber „wir haben dafür ein hervoragendes Programm. Wir können uns mit unserem Kulturangebot wirklich sehen lassen.“

Die Summe von 241900 Euro überweist die Stadt als Zuschüsse größtenteils für die Stadtkapelle (5800 Euro), die Bläserbuben (5800 Euro), das Hohnerkonservatorium (52000 Euro) und die Musikschule. Letztere vereinigt den Löwenanteil mit 173000 Euro auf sich.

Am Ende muss die Stadt 424665 Euro in den Kulturbetrieb pumpen. Für Verwaltung und Gemeinderat aber ein verschmerzbarer Posten, lohne sich dieses finanzielle Engagement doch. So bezieht Stadtrat Wolfgang Steuer klar Stellung zum Kulturprogramm: „Ich bin grundsätzlich ein Befürworter des Kulturansatzes.“ Durch das verbesserte Programm, das auch jüngeres Publikum locken soll, „steigen vielleicht auch die Einnahmen“.

Für Susanne Reinhardt-Klotz (OGL) steht außerdem fest: „Mit verhältnismäßig bescheidenen Mitteln erreichen wir viel. Wir sind sparsam aber effizient.“