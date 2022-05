Zusammenstoß zwischen Auto und Radfahrerin

Zwischen einem 25-jährigen VW-Golf-Fahrer und einer 80-jährigen Radfahrerin ist es am Samstagabend, gegen 19 Uhr zu einem Zusammenstoß gekommen. Der Golf-Fahrer war auf der Lichtbachstraße in Richtung Brückenstraße unterwegs. An der dortigen Kreuzung fuhr er langsam in den Bereich ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit der von rechts kommenden 80-jährigen Radlerin. Die Frau stürzt auf den Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte die Verletzte zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf eine Höhe von insgesamt rund 800 Euro.