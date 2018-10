Zusammenspiel klappt tadellos

Gelungener Auftakt zu neuer Konzert-Serie: Beim ersten „Cookbook“-Abend mit ursprünglichen und zeitgenössischen R&B-Melodien ist das Kesselhaus am Samstag sehr gut besucht gewesen. Gaststar war der dänische Singer/Songwriter Niels HP.

„Voice plus” nennt die Jazz/Pop-Abteilung an der Musikhochschule ihr Improvisations- und Rhythmusprojekt. „Voice“ stand am Samstag für den beeindruckenden Gesang der Trossinger Dozentin Anika Neipp und für die relativ hohe, an Stevie Wonder erinnernde Stimme des Dänen. Das satte „plus“ bildeten die zahlreichen Soli, die alle mit Zwischenapplaus bedacht wurden, und der sichere Sound der Instrumentalisten.

Der Abend begann mit einem 75 Jahre alten Stück: „One For My Baby“ von Harold Arlen. Anika Neipp schmeichelte, um sich gleich darauf mit dem Altsaxofon von Matthias Anton ein tonales Duell zu liefern. Auch bei Neipps Eigenkomposition „Soulfood“ und dem Neipp/Anton-Gemeinschaftswerk „Get Out of My Mind“ war Spitzen-Musik geboten. Zum Ausflug in die 80er-Jahre mit dem Madonna-Hit „Like a Prayer“ steuerten gleich zwei Keyboarder bei: Raphael Lott und Thomas Förster, der mit dem Moog-Synthesizer ganz spezielle Akzente setzte.

Niels HP hatte den Trossinger Dozenten seine Kompositionen schon im Vorfeld zukommen lassen, so klappte das Zusammenspiel tadellos. Ob bei der „Bumpy Road“, der latent explosiven „Strange Harmony“ mit Scat-Passagen oder dem Männer-Leid-Lied „Just Let Go“. Hier klagte Niels HP, dass man sich nicht aus einem Kaninchenloch befreien könne. Und lächelte stetig beim Singen. Wie auch bei seinem „Do You Walk on By“, bei dem auch Beatboxing anklang. Matthias Anton führte sein Sax im Handumdrehen von sonorem Schnurren zu hohem Schreien und zurück. Beeindruckend. Besonders kräftiger Beifall folgte auch auf HPs gesungenen elterlichen Rat „Move On“ und seinen Beitrag zum Umweltschutz „Promises of Rain“. Für den Rhythmus sorgten Drummer Franz Denzinger und Neils HP manchmal fast lässig an den Congas. Arpi Ketterl wechselte souverän vom Kontrabass zum sechssaitigen EBass von Bacchus und zurück. Für ein aufgeheiztes Klima im Kesselhaus sorgte Anika Neipp mit Raul Midóns Popsong „Expressions of Love“ und Bonnie Raitts Aufforderung im Klartext „Love Me Like a Man!“. An Drastik nur noch übertroffen von der Zugabe, Bill Withers „Use Me!“

Zusätzlich zu den akustischen und optischen Eindrücken gibt es bei den „Sessions“ auch „Speis und Trank“: Kesselhaus-Chef Markus Santo bietet die Favoriten den jeweiligen Stargasts an. Bei Niels HP waren dies der Longdrink „Dark and Stormy“ aus braunem Rum und Ginger Beer, sowie Lachsbrote, passend zum Hobby des Sängers, dem Fliegenfischen.